「淡水魚王」長江白鱘被正式宣布滅絕　2003年最後現身長江流域

世界自然保護聯盟（IUCN）正式宣布，被譽為「中國淡水魚之王」的長江白鱘滅絕。據了解，白鱘最後出現在長江流域還要追溯到2003年。



鱘魚標本。（微博圖片）

據《紅星新聞》報道，周四（21日），IUCN更新瀕危物种红色名錄，顯示長江特有物種白鱘已經滅絕、長江鱘野外滅絕。而全球範圍內，裸腹鱘多瑙河種群滅絕。同時，紅色名錄提升了其他7種鱘魚的保護等級。

IUCN全球鱘魚再評估結果顯示，全球現存的26種鱘魚均面臨滅絕威脅。其中，約三分二的鱘魚種群處於極度瀕危狀態。河流和淡水生物多樣性對於人類和自然至關重要，但全球淡水生物多樣性卻在持續喪失，河流生態不斷退化。

白鱘2003年最後一次出現在長江宜賓南溪江段。（紅星新聞）

早在2019年12月23日，國際學術期刊《整體環境科學》（Science of The Total Environment）就曾發表文章透露，長江白鱘或在2005年至2010年期間已經滅絕。不過，IUCN中國代表處其後表示，此消息非官方宣布，後續仍需再討論。

據悉，長江流域分布多達4300多種水生生物，其中魚類400多種，長江特有魚類170多種；擁有白鱀豚、白鱘、中華鱘、長江鱘、長江江豚等國家重點保護水生生物12種。白鱘2003年最後一次出現在長江宜賓南溪江段，而長江鱘（達氏鱘）則是因為未能發現除增殖放流種群外的幼魚而被評估為野外滅絕。