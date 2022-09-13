李易峰《號手就位》為港台「國劇830」頭炮　林鄭大讚：十分勵志

內地男星李易峰因多次嫖娼，遭北京警方行政拘留，事件轟動內地社會。值得留意的是，港台電視31去年7月推出每晚8時半的全新煲劇時段「國劇830」，打頭炮的正是李易峰主演的「主旋律」電視劇《號手就位》，時任特首林鄭月娥當時也推介市民去看，指內容十分勵志。

目前在內地的在線播放平台「優酷視頻」上，仍然能看到《號手就位》。



李易峰近年曾參演多部「主旋律」電影和電視劇，包括《建軍大業》、《號手就位》、《隱秘而偉大》、《我和我的家鄉》等，更曾飾演中共已故領導人毛澤東。

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《號手就位》是2021年的軍劇，該劇是解放軍火箭軍政治工作部宣傳局出品，也是國家廣電總局慶祝中國共產黨成立100周年「理想照耀中國」劇目之一。

《號手就位》根據長篇小說《斑斕：畢業了，當兵去》改編。電視劇講述幾個大學生畢業後進入解放軍火箭軍，在不同崗位受訓的情況，當中遇到難關和挑戰，有人為了個人勝利而採取不允許的手段，亦有人質疑命令、憑主觀判斷當下情況帶領團隊獲取勝利。

港台電視31去年7月推出每晚8時半的全新煲劇時段「國劇830」，打頭炮的正是李易峰主演的「主旋律」電視劇《號手就位》。（港台網站截圖）

由於該劇的風格較過往的「主旋律」電視劇活潑，且有多名青春偶像參與演出，有偶像劇的特色，故在內地大受歡迎。除了男主角李易峰外，另一主角陳星旭曾在《東宮》飾演李承鄞大受好評。此外，飾演心理醫生的張馨予曾參演《非誠勿擾2》，在《封神英雄榜》飾演蘇坦己，並在《神鵰俠侶》飾演李莫愁而廣為人知。

在電視劇中，李易峯飾演夏拙一角。據劇集介紹，李易峯擁有一顆「超級大腦」，出於興趣加入火箭軍。在部隊的歷練中，他用智慧和毅力完成了許多艱難的任務，同時也在部隊和戰友的影響下，逐漸找到了自己的人生目標，成為一名真正的軍人。

對於為何選擇李易峰、陳星旭兩位偶像派演員出演這部軍事題材作品，該劇導演張寒冰曾表示，因為他們與角色很契合，「他們兩個人骨子裏有一種不服輸的精神」。張寒冰說，拍攝過程中，兩位年輕演員展現出的敬業精神讓他很驚喜，他們努力做了很多功課。

《號手就位》總導演李路曾稱，希望通過一群有血有肉的男子漢形象，「重塑中國的當代偶像觀」。港台創意總監馬浚偉曾表示，這是一齣國家級支持的劇集，可以讓香港人理解一下，為何大學生會去當兵，他會遇上甚麼事情，而這齣劇集也有輕鬆的一面。

根據內地統計，《號手就位》播出後，「#號手就位」在微博主話題閱讀量超過18.8億次，討論量有293.6萬個，熱議話題「#號手就位李易峰#」閱讀量高達72.7億次，以軍劇來說十分成功。