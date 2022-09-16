鄭州商城貴族墓葬首出土金面罩　專家：商代就有「不敗金身」概念

入選「全國百年百大考古發現」的河南鄭州商城遺址再迎重大考古發現，據國家文物局周五（16日）在北京舉行的「考古中國」重大項目推進會消息，去年5月至今年8月，鄭州市文物考古研究院在鄭州市東大街南、紫荊山路東、書院街北區域發現一處商代貴族墓地，其為鄭州商城目前發現的陪葬品數量最多、種類最豐富、等級最高的貴族墓葬，大量青銅器，玉鉞、玉戈以及貝幣等出土，並首次發現商代中期的金覆面。



今次發現的書院街商代墓葬區現存面積1萬餘平方米，是一個結構與功能明確的喪葬體系，由壕溝、通道、青銅器墓葬、其他墓葬（墓葬一區）、祭祀坑等共同組成。當中墓葬區中部有3座青銅器墓葬，並以主墓青銅墓葬M2最為矚目，專家認為墓主是商代白家莊期高等級貴族，或屬王室成員。

上述墓葬出土了200餘件隨葬品，包括20件銅器、11件玉器、5件金器、50枚箭鏃、120餘枚貝幣，以及以金箔為地鑲嵌綠松石的牌飾等。當中，銅器包括罍、鼎、戈、爵、斝、盉、鬲、觚、斨、盤、鬥、刀、箭鏃等；玉器包括鉞、戈、柄形器、玉豬、玉魚等；金器包括金覆面、金泡、金箔等。綠松石有管、片、牌飾等。而墓葬底部6處殉狗坑分別位於頭部、腰部及四肢，四肢處的殉狗呈順時針順序擺放。

據項目負責人黃富成表示，今次發掘豐富了學術界對於中商文化的認知，而6處殉狗坑的現像在早、中商文化中十分罕見，為蒿城台西、安陽殷墟、山東蘇埠屯等高等級商墓殉狗文化的來源提供一種新的認識。

值得一提的是此次出土的金覆面，據鄭州市文物考古研究院院長顧萬發介紹，與三星堆出土的金面具不同，其覆蓋了整張人臉，是為了「精氣神」不要散了，中國自古就有「不敗金身」之說，說明商代時期就有了這種概念。

顧又認為，從三星堆遺址出土的大量青銅人黃金面具和使用黃金製品來看，很可能是受到中原文化的影響。此次出土的金覆面以及大量用金的現象，為進一步探討中國西南地區出現的黃金面具、黃金裝飾的文化風格等提供新的參照材料。