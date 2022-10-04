內地三名作家成諾貝爾文學獎熱門　誰與村上春樹叮噹馬頭？

本年諾貝爾文學獎將於6日（周四）公布，在英國博彩公司Nicer Odds截至4日（周二）的賠率榜上，中國作家殘雪、閻連科和余華同去年一樣是奪獎熱門，其中殘雪居於第14位，閻連科居於第39位，余華居於第43位。



根據資料，去年殘雪、閻連科和余華在賠率榜上分別為第13位、第25位與第37位。此外，在今年的賠率榜上，日本作家村上春樹目前位於第9位，依然是獲獎大熱人選。

圖為殘雪。（網上圖片）

殘雪本名鄧小華，1985年1月首次發表小說，代表作有《山上的小屋》、《黃泥街》、《蒼老的浮雲》、《五香街》、《最後的情人》等。日本河出書房新社、文藝春秋，及美國、意大利、法國、德國的多間出版社，皆出版過殘雪的作品。

殘雪曾猛烈批評中國作家，指他們若不能戰勝自身的民族自戀情結，就無法繼續追求文學的理想，「所以在大陸的文壇，很多作家到了40來歲就開始退化，要麼寫不出作品，要麼用贗品來敷衍，矇騙讀者。這種現象產生的根源在於民族自大的心理。我們的文化摧毀、毒害了我們的天才。」又指中國文化中精神的缺失導致當今的中國文學不能生長、發育。

閻連科曾先後斬獲第一、第二屆魯迅文學獎、捷克卡夫卡文學獎等獎項。 （《中國新聞周刊》）

閻連科自1980年開始發表作品以來，其小說《黃金洞》、《受活》、《日熄》等作品曾先後斬獲第一、第二屆魯迅文學獎、捷克卡夫卡文學獎等獎項。他的作品被譯為30多種語言。

余華在內地有著高人氣。（網絡圖片）

至於余華則在內地有著高人氣，其小說作品《活著》、《許三觀賣血記》、《兄弟》等深受歡迎。今年9月，余華憑《兄弟》獲俄羅斯文學大獎亞斯納亞·波利亞納文學獎。

改編自余華同名小說電影《活著》。(影片截圖)