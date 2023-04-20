罕見日全環食今上演　一百年內僅有7次　本港可觀測日偏食

被視為特殊的日食「日全環食」將於今日（20日）上演，料只有浙江、海南、廣東、福建、香港、澳門等局部地區可觀測到食分極小的日偏食。

本港天文台發布公報稱，是次日偏食於20日下午12時34分開始，至1時16分結束，食甚時間為下午12時55分，料全港大部分地方都能觀測。



據《新華社》報道，日食，又叫日蝕，在月球運行至太陽與地球之間並在一條直線上時發生。這時對地球上的部分地區來說，月球位於太陽正前方，來自太陽的部分或全部光線被遮擋住，因此看似太陽的一部分或全部消失了。而日全食、日環食和日偏食是公眾所熟知的三種類型。

▼2020年6月21日本港日偏食情況▼

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中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧介紹，同一次日食，若一部分地區可見日全食，另一部分地區可見日環食，則稱日全環食，又稱「混合食」、「複合食」，非常罕見。以21世紀為例，這100年中僅有7次日全環食發生。

而是次日食，不論是全食階段還是環食階段，食分都非常接近1，即月亮正好剛剛遮擋住太陽表面，大小相差無幾，這不僅會帶來觀感上非常壯觀的景象，而且也是天文學家觀測太陽表面活動極其難得的機會。