今年首場日環食6月10日亮相　專家：中國西北局部可見日偏食

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-08 15:21

本周四（10日）將迎來今年唯一一場的日環食天文現象，環食帶將從加拿大開始至俄羅斯結束。《新京報》報道，雖然本次環食帶不經過中國，但中國西部、北部部分地區仍可看到不同程度的日偏食。 北京天文館高級工程師寇文提醒，市民不能在沒有防護的情況下直接使用望遠鏡看太陽，否則會對眼睛造成不可逆的損傷。

寇文介紹，地球上每年至少發生2次日食，最多會發生5次，但只會出現在小部分地區。此次環食帶從加拿大南部開始，經過加拿大北部、格陵蘭島西部、北冰洋，在俄羅斯東北部結束。環食帶恰巧經過北極點。在北美洲北部、大西洋北部、歐洲、亞洲北部等地區可以看到日偏食。

寇文提醒，市民不能直接使用望遠鏡看太陽，必須在鏡頭前安裝專業的太陽濾光鏡或濾光膜。（中新社）

寇文稱，此次日環食的環食帶不經過中國，但西部、北部部分地區可以看到日偏食，大部分地區可見帶食而落的現象。由於日食於接近日落時才開始，因此愈向西部，可見的日食過程會愈長，其中新疆和西藏北部地區因日落較晚，可以看到日偏食的整個過程。另外，愈靠近中國北部地區，日偏食的食分愈大，即可以看到太陽被遮擋的面積愈大。

寇文提醒，市民絕不可以用眼睛直接觀測日食，必須佩戴專業的日食眼鏡。若想更好地觀測，可用望遠鏡、雙筒鏡、觀鳥鏡、天文望遠鏡等，但必須在鏡頭前安裝專業的太陽濾光鏡或濾光膜；拍攝時可用相機加長焦鏡頭或望遠鏡，並須在鏡頭前加裝減光裝置。