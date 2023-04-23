中國美術學院教師被指「原封不動」抄外國藝術家　作品價格達百萬

近日，中國美術學院的知名青年藝術家兼教師徐跋騁被多名內地網民指控大量抄襲國外藝術家的畫作，部分「堪稱是原封不動」。中國美術學院回應稱，學院方面已得知此事，並已經上報給了教育廳，目前正在核查中。



內媒《極目新聞》報道指，小紅書博主「髒藝術DirtyArt」發現徐跋騁在深圳OCAT美術館的展品與美國藝術家吉姆·卡讚讚（Jim Kazanjian）的作品高度相似，「堪稱是原封不動」。

博主在搜索了徐跋騁過往的作品後發現，他的作品存在著嚴重的抄襲問題，不是簡單的借鑒，而是直接復刻。博主認為，徐跋騁涉嫌抄襲至少有十餘年，涉及被抄襲、臨摹的往往是在國內知名度很低的國外藝術家作品，在拼貼、變形國外藝術家作品的局部元素後就變成了自身的作品，而他作品拍賣價在十萬到上百萬（人民幣，下同）。

帖文發布後引起大量關注，網友們發現作品被徐跋騁挪用、拼貼、變形的還包括了英國拼貼藝術家希娜‧加文(Seana Gavin)、芭蕾舞劇《愛麗絲夢遊仙境》劇照、比利時3D裝置藝術家弗雷德里克‧海曼（Frederik Heyman）的裝置作品等等。

希娜·加文在IG回應涉嫌被抄襲一事時表示，「這些畫很顯然撕裂了我的作品，他的繪畫售價高達10萬美元，不要買他的作品」。

根據資料，40歲的徐跋騁擁有中國美術學院油畫系碩士學位，2014年被德國貝爾藝術基金會評為該年「最具潛力青年藝術家」，2015年他獲得牆報藝術家優秀獎，2016年獲「藝術8青年藝術家獎」提名，現為中國美術學院繪畫藝術學院油畫系第二工作室教師。