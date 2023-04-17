CBA打假波！籃協：上海江蘇兩隊消極比賽　取消本季參賽資格

中國男子籃球職業聯賽（CBA）近日的季後賽驚現打假波疑雲，中國籃球協會今日（17日）公布，經查核後確定上海久事隊和江蘇肯帝亞隊在上星期的兩場季後賽賽事消極比賽，嚴重違反體育運動精神，作出4大懲處，其中包括取消兩隊本賽季名次和參賽資格，兩隊主帥分別禁賽5及3年等。



綜合內媒報道，引起軒然大波的是4月14日晚間上海久事隊和江蘇肯帝亞隊的比賽。江蘇肯帝亞隊在最後1分36秒還領先4分優勢下，突然出現4次詭異失誤，讓上海久事隊連拿10分，最終上海久事隊以4分之差逆轉勝。在此過程中，江蘇肯帝亞隊主帥李楠始終未叫暫停調整。

比賽結束後，內地網上出現大片質疑聲，「假球」一詞瞬間成為第一熱搜。中國籃協官方則宣布展開調查。

籃協調查結果顯示，上海久事隊和江蘇肯帝亞隊在上星期的兩場季後賽比賽均被認定為消極比賽，嚴重違反體育運動精神，並列出4大懲處。

懲處措施包括：一，取消兩隊2022-23賽季名次和參賽資格；二，對兩隊各核減聯賽經費5百萬人民幣元；三，對上海久事隊主教練李春江終止其教練註冊資格5年，江蘇肯帝亞隊主教練李楠則是3年；四，江蘇肯帝亞隊總經理史琳杰5年內限制從事與籃球相關的活動，上海久事隊總經理蔣育生限制3年。

在中國籃協媒體通氣會現場，姚明對事件表示痛心。（中新網）

姚明稱痛心

中國籃協主席姚明表示，「這兩家俱樂部都歷史悠久，江蘇隊的歷史可以追溯到聯賽元年，兩隊都誕生過里程碑式的人物，越說到這些，我們越覺得痛心。我們在調查過程中藉助了國家體育總局各司局專業力量，為的就是有非常嚴謹的事實依據，來幫助我們作決定。對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力。我們的教訓是深刻的，需要通過這起事件，來改變一些東西，讓這些已經付出的代價變得有價值」。