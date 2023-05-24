溥儀名錶在港以4885萬元成交　創皇帝御藏腕錶史上最高拍賣紀錄

末代皇帝愛新覺羅·溥儀的手錶，周二（23日）在香港以4885萬港元成交，超出早前2300萬港元估價的2倍還多。



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該錶為百達翡麗型（Patek Philippe）號96「Quantieme Lune」手錶，早前估值300萬美元（約合2350萬港元），最終以4885萬港元（合逾623萬美元）價錢成交。拍賣行富藝斯表示，手錶由一名居住在香港的亞洲藏家透過電話委託投得。

富藝斯還稱，手錶創下三項紀錄，包括最貴百達翡麗型號96、皇帝御藏腕錶史上最高拍賣紀錄，以及富藝斯亞洲鐘錶拍賣歷來最高成交價拍品。

此外，溥儀的手稿筆記簿，以及他送給俄語翻譯佩爾米亞科夫的紅色紙扇，亦於同日在港拍賣，最終分別以95萬港元及近61萬港元成交，分別較估價高出近4倍和5倍。

愛新覺羅·溥儀。（資料圖片）

據早前報道，該手錶全球目前僅存8隻，非常罕見。手錶為鉑金製成，外表精美，還擁有「月相」功能，能夠顯示任何時間點月球的模樣。

手錶距今已有86年歷史，最初通過巴黎一間奢侈品商店售出，輾轉來到溥儀手中，二戰後溥儀遭蘇聯俘虜了5年，被釋放時溥儀將手錶送給他當時的俄語翻譯佩爾米亞科夫。直至2005年佩爾米亞科夫去世後將手錶傳給後代，2019年再進行拍賣。

溥儀的姪仔毓岩曾回憶，溥儀非常喜歡這隻手錶，在偽滿洲國時每天都戴着。目前，這隻手錶已經在紐約、新加坡、倫敦、日內瓦等地展出。