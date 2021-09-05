「晚清最美格格」王敏彤：才貌雙全從小愛上溥儀　卻換來悲慘人生

從古至今，皇帝與妃子的風流情史總是人們茶餘飯後的話題，更是影劇最愛改編的故事。清朝末代皇帝溥儀一生娶過五個老婆，像是較知名的文繡、婉容等，不過除了這些妻子之外，有一位滿清公主也深愛著溥儀，甚至為了他終生未嫁。這位女子就是被稱為「晚清最美格格」的王敏彤，她同時也是溥儀老婆婉容的表妹。究竟王敏彤是何許人物？與溥儀的感情故事又是如何？本文將帶你揭開她最悲情的人生。



從小天生麗質，對溥儀一見鍾情

王敏彤，本名完顏童記，1913年出生於北京，父親是滿清軍機大臣崇厚之孫，母親則是乾隆皇帝五世直系孫女，她不只是含金湯匙出生的貴族女子，還因為精緻五官、高雅氣質，被人們讚譽為「晚清最美的格格」。1922年，在表姊婉容與溥儀的婚禮上，9歲的王敏彤首次見到了15歲的溥儀，眼前這位幽默風趣、知書達禮，更會說英語的新郎，讓她非常崇拜，小小的愛慕之情也在內心萌芽。

長大後的王敏彤仍默默愛慕溥儀，然而她不願意破壞表姊與溥儀的婚姻，只好將愛意藏在心底，隨後接受家人的婚事安排。

點擊放大瀏覽王敏彤年青時的美照及晚年照片▼▼▼

+ 6

家人安排的兩次婚事全告吹

1924年，溥儀被軍閥逐出紫禁城，許多滿清貴族相繼沒落，王敏彤的家族也在其中。雖然家道中落，但是王敏彤的美貌仍吸引不少人提親，17歲的她在家人安排下將她許配給「愛新覺羅氏」皇族子弟，然而在結婚前未婚夫的偷吃醜聞被揭發，兩家族只好解除婚約。這場無緣的婚事讓王敏彤心碎不已，不過回到北京老家的她很快就收拾了心情，投入時間在熱愛的京劇表演，積極充實自己。數年後，王敏彤由家族安排與溥儀的親弟弟浦傑結婚，然而當時日本政府為了與滿族結盟、討好溥儀，在滿州國成立魁儡政權，早已事先撮合了浦傑與日本皇族女子通婚，王敏彤的這門婚事因此作罷。

年近半百再見溥儀，卻再次被拒絕

對日抗戰結束後，身為日本盟友的溥儀被共產黨逮捕，關押在集中營實施勞改教育，直到1959年才被特赦出獄。年近50歲的王敏彤在一場家族聚餐中，又見到年輕時的夢中情人—溥儀，內心悸動不已，兩人在聚會中有說有笑，憶起年輕時的美好時光，這時的溥儀早已跟表姊婉容分離，王敏彤以為溥儀與她互有好感，於是在聚會後找人牽線，希望能跟溥儀結為夫妻。可惜事與願違，溥儀知情後直搖頭，表示他一點都不想娶滿族女子，再加上王敏彤是舊時代女性，沒有工作經驗，更沒有現代思想，根本不是他喜歡的女生類型。

不久，溥儀就與醫院護士李淑賢結婚，這是他第五次的婚姻，王敏彤聽到消息後幾乎崩潰，大哭一場仍放不下感情。在溥儀生病住院時，王敏彤不時抽空探望示好，剛開始溥儀非常感激這份恩情；然而，王敏彤探望的頻率愈來愈高，瘋狂的示愛舉動讓溥儀感到厭煩，忍無可忍之下怒吼一聲：「妳給我滾出去！」傷心欲絕的王敏彤只好離開，而兩人從此不再見面。

清末最美格格的晚年

而後，雖然仍有滿清貴族向王敏彤提親，不過都被她委婉拒絕。年邁的王敏彤一直過著獨來獨往的平淡生活，最後在外甥接濟下到養老院休養，2003年以90歲高齡在北京辭世。外貌出眾的王敏彤終生未嫁，或許是年輕時的失敗經驗讓她對婚姻毫無期待，又或是她始終深愛著溥儀，而不願意委曲求全嫁給其他男人。不管如何，她一輩子的癡情單戀，最終也成了流傳後世的悲情故事。

【延伸閱讀】「少女慈禧絕版照」其實是珍妃？流傳80年珍妃遺像反是某神秘格格（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 28

【延伸閱讀】慈禧太后真的狠毒專橫？學者揭真人頗暖心 專照顧同病相憐寡婦們（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 11

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：她終生未嫁只愛溥儀一人，痴情示愛慘遭轟出門…揭清末「最美格格」的悲情人生】