國寶級藝術家黃永玉逝世　享年99歲　曾設計新中國首枚生肖郵票

中國國寶級藝術家黃永玉的子女今日（14日）發訃告，指其父親黃永玉在6月13日去世，為尊重他的意願，不舉行任何告別、追悼儀式。



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據央視報道，黃永玉遺囑強調不得取回骨灰，「我希望我的骨灰作為肥料，回到大自然去。請所有人尊重我的這個願望」。

黃永玉的筆名為黃杏檳、黃牛、牛夫子。1924年出生在湖南省常德縣（今常德市鼎城區），祖籍為湖南省鳳凰縣城，土家族人。

設計出新中國首枚生肖郵票

黃永玉是木刻、繪畫、文學皆精通的全能藝術家，16歲起以畫畫及木刻謀生，曾任香港《新晚報》畫頁編輯，1953年後任中央美術學院教授、中國美術家協會常務理事、副主席、顧問等職。

黃永玉曾創作中國版畫經典之作《阿詩瑪》。1980年新中國第一枚生肖郵票「猴票」也出自他手。在2017年，一版猴票拍出了201萬元人民幣的天價。

本年兔年郵票備受爭議（點圖放大）：

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本年的兔年郵票同樣出自黃永玉之手，不過由於郵票中的藍兔有著紅紅的眼睛，面目看似猙獰，並配上露齒笑容，整體風格詭異，與「可愛」一詞不搭，曾受到網民批評。

根據資料，黃永玉為中國國家畫院院士，中央美術學院教授，曾任中央美院版畫系主任、中國美術家協會副主席。