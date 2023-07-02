蔡徐坤一夜情事件發酵　北京廣告協會提醒：品牌方做好風險把控

日前，內地知名藝人蔡徐坤被爆出與女子一夜情並要求墮胎，而其母還在對方家中裝偷拍鏡頭監控女方，一系列事件引發輿論高度關注。

由於其出道多年，代言品牌較多，昨晚（7月1日），北京廣告協會發通告提醒品牌方，對內地男歌手蔡某某做好風險把控。



據此前報道，上月，內地頂流男星蔡徐坤被爆出，與一名女性發生性關係，一個月後女方發現懷孕，告知蔡徐坤卻被要求去墮胎。期間，蔡母還因懷疑女生假懷孕，跟蹤、甚至在女方家中安裝偷拍鏡頭等監控女方；還提出支付女方50萬了事。

出道多年的蔡徐坤是內地頂流級偶像歌手，其一夜情事件在內地引發軒然大波。由於事件影響其過去的優質形象，所代言品牌亦或受到影響。

據內媒統計，目前其合約內的代言品牌多達18個，其中不乏國際奢侈品，如Prada、TAGHeuer等。蔡徐坤事件發生後，由於暫不清楚是否涉及法律問題，其代言的品牌方「騎虎難下」，目前暫未有品牌方發布回應聲明。

據新京報報道，北京廣告協會明星代言規範委發布關於對中國內地男歌手蔡某某輿情發酵的風險提示。提示稱，該事件有進一步炒作及擴大趨勢，請相關品牌方、演藝經濟公司、MCN經紀機構（網紅孵化公司）對中國內地男歌手蔡某某做好風險把控。