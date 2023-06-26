蔡徐坤被爆與女子一夜情後要求墮胎　蔡母還在對方家裝偷拍鏡頭

近年來內地藝人德行備受關注，內媒《搜狐娛樂》26日（周一）報道，內地頂流人氣男星蔡徐坤被一名狗仔爆料指，蔡徐坤曾和一名女子發生性關係，女方1個月後發現懷孕，告知蔡徐坤後卻被要求去墮胎，引發熱議。



《搜狐娛樂》報道指，狗仔江小宴爆料蔡徐坤與C姓女生發生關係致其懷孕，並讓女生獨自去醫院墮胎。爆料人還透露，蔡徐坤的母親得知該消息後，懷疑女生是想設局敲詐，讓私家偵探跟蹤該女生並在其家門口非法安裝針孔攝像頭。

報道指，據知情人爆料消息，2021年5月20日，蔡徐坤和C姓女生在某KTV經朋友介紹相識，兩人當晚聚會結束後發生關係。時隔一個月後，C姓女生去醫院檢查發現懷孕，於是詢問蔡徐坤怎麼辦，蔡徐坤當即反應就是讓她墮胎。7月5日，C姓女生獨自去醫院打了胎。

蔡徐坤首次於香港舉行演唱會即大賣關子不肯透露於巡演中準備的驚喜。

蔡母得知此事後，懷疑C姓女生故意設局想要敲詐自己兒子，於是詢問了蔡徐坤當晚是否有採取避孕措施，蔡徐坤表示沒有。

針對該情況，蔡母一邊讓工作人員聯繫C姓女生賠償，一邊讓私家偵探跟蹤C姓女生，在其家門口非法安裝針孔攝像頭。

報道指，針對該消息，《搜狐娛樂》向蔡徐坤工作人員求證，工作人員並未回應。

狗仔江小宴在26日中午的直播時再公開聲稱是蔡母和工作人員溝通的錄音檔。（影片截圖）

狗仔江小宴更預告這只是整件事件的冰山一角，放話接下來還會公開更多證據。江小宴在26日中午的直播時再公開聲稱是蔡母和工作人員溝通的錄音檔，可以聽見蔡母說「我覺得她（指C姓女生）不會這麼快答應（墮胎）直接去，你去取現金，大概取10萬、20萬，沒必要一次性給那麼多，現在彼此都沒有信任感」。

根據江小宴了解，蔡母預計要給C姓女生人民幣50萬元，但因為這段期間不停懷疑C姓女生假懷孕、肚中的孩子不是蔡徐坤的，C姓女生因此受到嚴重身心傷害，才會選擇出來爆料：「希望蔡徐坤且行且珍惜」。