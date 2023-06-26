蔡徐坤被爆與女子一夜情後要求墮胎 蔡母還在對方家裝偷拍鏡頭
撰文：朱加樟
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近年來內地藝人德行備受關注，內媒《搜狐娛樂》26日（周一）報道，內地頂流人氣男星蔡徐坤被一名狗仔爆料指，蔡徐坤曾和一名女子發生性關係，女方1個月後發現懷孕，告知蔡徐坤後卻被要求去墮胎，引發熱議。
《搜狐娛樂》報道指，狗仔江小宴爆料蔡徐坤與C姓女生發生關係致其懷孕，並讓女生獨自去醫院墮胎。爆料人還透露，蔡徐坤的母親得知該消息後，懷疑女生是想設局敲詐，讓私家偵探跟蹤該女生並在其家門口非法安裝針孔攝像頭。
報道指，據知情人爆料消息，2021年5月20日，蔡徐坤和C姓女生在某KTV經朋友介紹相識，兩人當晚聚會結束後發生關係。時隔一個月後，C姓女生去醫院檢查發現懷孕，於是詢問蔡徐坤怎麼辦，蔡徐坤當即反應就是讓她墮胎。7月5日，C姓女生獨自去醫院打了胎。
蔡母得知此事後，懷疑C姓女生故意設局想要敲詐自己兒子，於是詢問了蔡徐坤當晚是否有採取避孕措施，蔡徐坤表示沒有。
針對該情況，蔡母一邊讓工作人員聯繫C姓女生賠償，一邊讓私家偵探跟蹤C姓女生，在其家門口非法安裝針孔攝像頭。
報道指，針對該消息，《搜狐娛樂》向蔡徐坤工作人員求證，工作人員並未回應。
狗仔江小宴更預告這只是整件事件的冰山一角，放話接下來還會公開更多證據。江小宴在26日中午的直播時再公開聲稱是蔡母和工作人員溝通的錄音檔，可以聽見蔡母說「我覺得她（指C姓女生）不會這麼快答應（墮胎）直接去，你去取現金，大概取10萬、20萬，沒必要一次性給那麼多，現在彼此都沒有信任感」。
根據江小宴了解，蔡母預計要給C姓女生人民幣50萬元，但因為這段期間不停懷疑C姓女生假懷孕、肚中的孩子不是蔡徐坤的，C姓女生因此受到嚴重身心傷害，才會選擇出來爆料：「希望蔡徐坤且行且珍惜」。