南粵古道定向大賽首進香港　廣東省體育局副局長：將常態化舉行

8月19至20日，2023年南粵古驛道定向大賽（中國香港站）在香港粉嶺高爾夫球場、上水圍舉辦，這是南粵古驛道定向大賽首次跑進香港特別行政區。



該站賽事旨在建立粵港澳大灣區體育文化交流、深層次融合發展紐帶，進一步將南粵古驛道定向大賽打造成為高水準、高影響力、高品質的國際化品牌賽事。



廣東省體育局黨組成員、副局長麥良，香港特別行政區文化體育及旅遊局署理體育專員鄭青雲等以及600餘名粵港澳大灣區參賽運動員出席了活動。

本站賽事由香港定向總會、廣東省社會體育和訓練競賽中心、廣東省戶外運動協會、廣東省規劃師建築師工程師志願者協會主辦，香港青年獎勵計畫、山海公城、培正中學野外定向會協辦，文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金（體育部分）、康樂及文化事務署資助。

廣東省體育局副局長麥良表示，該賽事將為2025全運會的相關賽事組織、營運提供經驗，「南粵古驛道定向大賽是很好的全民健身品牌賽事，未來將繼續常態化舉行。」

港澳與內地的體育交流與合作由來已久。如自1979年開始舉行的「省港杯」足球賽；2010年，在香港賽馬會支援下，廣州亞運會馬術比賽在從化成功舉行；2025年粵港澳三地還將共同承辦第十五屆全國運動會，將是三地體育交流與合作的盛會，也是促進三地城市發展和文化交流的重要機遇。