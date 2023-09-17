杭州亞運｜環保元素滿滿：設施全用綠色電力　史上首個碳中和賽事

四年一度亞洲運動會正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。

「杭州亞運」專題將會由古到今、從賽場到更衣室，為讀者緊貼這一場亞洲最高水平體育盛事。

本文為環保和科技篇的第三篇文章。杭州亞運是歷史上首個碳中和賽事，杭州亞運會官方公布，亞運會所有場館及相關設施，均全部使用綠色電力，究竟綠色電力能源來自哪裏？又怎樣供應給各場館？

杭州亞運環保篇｜6.21億千瓦時綠電量 足夠65場館使用至今年底

杭州亞運共65座場館及辦公場所都由綠色供電，場館內處處都有低碳設施。 （圖片來源：Getty)

杭州亞運會不久前公布，所有65間場館及設施，從今年3月開始到年底，全部使用綠色電力。

甚麼是綠色電力呢？

所謂綠色電力，是指在電力生產過程中，二氧化碳排放量為零或近於零，符合低碳或零碳排放的清潔能源。

綠色電力透過綠色電力交易中心輸送至各個應用場地。杭州亞運會各個場館的電力，是由國網杭州供電公司，浙江省能源局、國家能源局浙江監管辦公室，與北京電力交易中心及浙江電力交易中心，幾過多批次綠色電力交易而成，到現在已累計交易電量達到6.21億千瓦時，相當於節約標煤7.6萬噸。

這個供電量足夠供應杭州亞運會及亞殘運會所有65家場館及辦公場地，使用綠色電力發電至今年年底，達致「零碳辦賽」的目標。

杭州亞運環保篇｜綠電來自青海甘肅等地 主要為光伏和風電

杭州亞運會的綠色電力來源之一，是來自青海柴達木盆地，那裏有青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市光伏產業園，園內有青海中控德令50兆瓦光伏電站。（圖片來源：中國政府網 )

杭州亞運會的綠色電力來源相當廣泛，有來自青海柴達木盆地、甘肅嘉峪關、黃土高原等地的光伏發電，也有來自新疆哈密、巴楚等地的風力發電。這些電力通過特高壓網架的輸送，源源不斷注入各個亞運場館及辦公場地。

此外，杭州本地的136家分布式光伏電站的電能，海上風電等綠色能源，都通過國家電網點傳送至亞運會。

來自青海的綠色電力是甚麼概念？國網杭州工程師說，一塊位於青海省南藏自治州的單晶雙面光伏組件，日均發電量2.2千瓦時（度），經高壓直流輸電工程輸送至杭州，可供杭州亞運會奧體中心體育館游泳池的一盞節能燈亮足220小時。（網上圖片)

杭州亞運環保篇｜自主研發降碳綠網 能自動切換用電模式

在杭州亞運場館內，國綱杭州供電公司人員對標亞運保電標準，對比賽場地電力供應作最後測試。 （圖片來源：人民網）

杭州亞運主場館杭州奧體中心體育場，設有多達354台環境感知設備，能夠監測場館溫度濕度、光照度、人群密度等，經過自主研發的「末端降碳智慧綠網」技術，24小時動態管理每個區域能耗情況。

而且，更針對賽事期間、一般開放日活動期間，以及休賽期間場館內三種不同情況的需要，度身定造「運動」、「舒適」、「節能」三種供電模式。

有了感知設備把關，場館能自動切換「運動」、「舒適」、「節能」三種模式，讓場館節能達到1成以上。

杭州亞運電競中心有很多高科技元素，外型科幻感十足，電力供應100%為綠色電力。（圖片來源：視覺中國）

杭州亞運環保篇｜亞運村光伏發電系統 連附近民居都能用

亞運村位於6幢4層的「萬人食堂」餐廳屋頂，鋪建了173千瓦的分布式光伏，為村內提供綠色電力。 （圖片來源：杭州亞運村微信 )

在亞運村內，鋪建了分布式光伏發電設施，全天候供應亞運村內電力。

在「萬人食堂」餐廳的屋頂，便鋪建了光伏發電系統，光伏系統規模達173千瓦，預計每年可生產綠電約19萬千瓦時，相當於減少二氧化碳排放量達107噸。光伏系統還能併入國家電網，供應附近居民使用。

運動員餐廳在亞運會後將會改建為「綠電小學」，作為「亞運文化遺產」，傳播「零碳辦賽」的理念。

不得不提的，還有杭州亞運會重點交通工程的杭州西站。

杭州西站站頂藍色的屋面鋪設了7,540塊單晶硅光伏組件，充分利用太陽能發電，採用「自發自用、餘電上網」的併網模式，打造低碳環保的綠色高鐵車站，並為杭州亞運會供電。

杭州西站屋頂全為光伏板塊，為杭州西站及亞運場館供應綠色電力，圖為晚上亮燈後的效果，十字型光伏板由藍色轉為金色，美侖美奐。 （圖片來源：視覺中國)

杭州亞運環保篇｜區塊鏈追溯綠電源 零碳有保證

亞運每一度綠色電力，還可以追尋來源。

國網浙江電力創建了一套基於區塊鏈技術的綠電溯源系統，讓亞運場館綠電供應有迹可溯、有數可查、有據可證。

在綠電交易過程中，匯集「生產—傳輸—交易—消納—結算」各節點關鍵信息，依托區塊鏈技術實現數據上鏈和可信存證，再以智能合約構建「綠電驗証模型」。

有整個配套下，綠電交易合同、可再生能源發電廠，以及亞運場館相關電量數據便能夠做到多重計算與交叉比對，做到綠電供應可以追溯來源、查核數據，確保達致「零碳賽事」。

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