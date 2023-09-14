杭州亞運｜復興號智能動車組列車16日正式投運　設計時速350公里

據《人民網》報道，正值杭州亞運會期間，按照亞運服務保障計劃，復興號亞運智能動車組列車將從9月16日起投運。據悉，本次專門為杭州亞運打造的復興號列車身披「虹韻紫」，車頭似鷹隼，共8輛編組，定員578人，設計時速350公里。車內同時配備高速5G網絡、無線投屏等智能設施，車廂設計處處顯示江南文化與亞運元素。



據悉，本次亞運「限定版」復興號亞運智能動車組列車，將在杭州東至衢州以及杭州東至平陽兩個區段運行。車次分別為G9313/G9314次（杭州東至衢州）、G9315/G9316次（杭州東至衢州）、G9311/G9430次（杭州東至平陽），可通達杭州、諸暨、義烏、金華、龍遊、衢州、武義、永康、縉雲、麗水、青田、溫州、瑞安、平陽等地。

復興號亞運智能動車組列車將從9月16日起投運。（上海鐵路局融媒體中心供圖）

據了解，復興號亞運智能動車組列車車頭似「鷹隼」，身披「虹韻紫」，以「中國特色、浙江風采、杭州韻味」和「潤澤江南」為設計主題，內外裝飾選用杭州亞運會和江南文化元素，將亞運會會徽、口號和代表杭州特色的圖形、文字充分融入其中。杭州粉牆黛瓦、錢江潮涌等城市景觀元素與高速奔馳的復興號列車融為一體。

復興號亞運智能動車組列車將從9月16日起投運。（上海鐵路局融媒體中心供圖）

在車身兩側，噴繪有不同競賽項目的杭州亞運會體育圖標。而1號和8號車廂座位設置的智能交互終端提供高鐵娛樂中心、無線投屏、運行信息等功能，旅客可在旅途中看電影、聽音樂。全車覆蓋高速5G網絡，高速率、低延時，讓旅客在使用手機時更加順暢。

同時，列車配置車內氣壓與溫度自動調節系統，可有效舒緩車輛穿過隧道時，氣壓變化致人耳鳴等不適症狀。也有便於殘疾人出行的無障礙車廂、盲文引導和無障礙洗手間。

報道稱，在這趟列車上，還能偶遇可愛的亞運會吉祥物琮琮、蓮蓮、宸宸。在比賽期間，復興號亞運智能動車組列車將穿越東南沿海丘陵地區，串聯起杭州與溫州、金華等亞運會協辦城市，用「中國速度」搭載各國運動員往返於各個賽場。