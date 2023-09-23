杭州亞運｜中國兩度主辦稱霸獎牌榜　13年前水上開閉幕別出新裁

四年一度亞洲運動會正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。本文會回顧亞運會的由來，以及中國在1990年及2010年分別舉辧北京亞運和廣州亞運的「威水史」。



亞運會前身遠東運動會 1951年首屆在印度舉行

數數指頭，亞洲運動會（簡稱亞運會、亞運）已超過70年歷史，今年的杭州亞運來到第19屆了。

為甚麼會舉辦亞運會？亞運會前身是遠東運動會，是亞洲最早的地區性綜合運動會，1913年至1934年在菲律賓、中國和日本三國發起並輪流舉辦。

二戰後，體育運動逐漸活躍。1948年第14屆倫敦奧運會期間，中國與菲律賓的體育人士想恢復遠東運動會，並與亞洲各國體育人士商議。當時有印度體育界領導人士指，遠東運動會不足體現亞洲體育運動的水平和亞洲人民的團結精神，建議創辦一個亞洲各國都可以參與的亞洲運動會。

今年舉行的杭州亞運「新亞運，杭州韻」（Asian Games，Hangzhou Charms）主題宣傳片的第二部作品——《亞運Go杭州》已於8月20日上線。短川內容是講述一段由智慧手機開啟的亞運城市之旅。（杭州亞運官方網站截圖）

就是這個契機，令第一屆亞運會定於1949年在印度舉行（後來因其國內原因而延至1951年才正式舉行）。

當年第一屆亞運會為期8天，11個國家及地區派出489位運動員參賽。運動會中，設8個比賽項目共57個分項，總共產生發了169面獎牌。

經過數十年後，現時每屆亞運會比賽項目不少於11項，例如今屆杭州亞運就有40個比賽項目共61個分項，預計產生483面金牌。

中國1990年首辦北京亞運 國寶大熊貓「盼盼」當吉祥物

（左圖）1990年北京亞運會的吉祥物「盼盼」，其造型是手持獎牌的大熊貓。當年「盼盼」在全國掀起熱潮，處處也看到它的蹤影。（右圖）不論在街上商舖或樓上住宅的門上，都會貼上「盼盼」的宣傳品。（圖片來源：視覺中國）

在過去18屆亞運中，中國曾兩度舉辦亞運會，皆獲得亮麗的成果，向全亞洲以至世界各國展現其運動強國的實力。

1990年，中國首次承辦大型國際綜合運動會──北京亞運，為此興建了20個新場館，又改建及修繕13座場館，更建設大量立交橋和寬敞的馬路，大大改善了北京的市容。

第11屆北京亞運，在該年9月22日至10月7日舉行，共有36個國家地區、逾6,000位運動員參與27個比賽項目和2個表演項目。該屆亞運會以「團結、友誼、進步」為主題，吉祥物就是國寶大熊貓「盼盼」。

中國成北京亞運獎牌榜第1位 泳將沈堅強奪5金獲選最佳運動員

你記得這位在北京亞運中，一人獨攬5面的游泳名將沈堅強嗎？（網上圖片）

為期16天的亞運會，主辦國中國囊括183金、107銀及51銅，共341面獎牌，位列獎牌榜首位，成績驕人。

當中，中國更有不少突出紀錄，包括泳將沈堅強成為獲得金牌最多的運動員，他連奪男子100米蝶泳、100米自由泳、50米自由泳、4×100米自由泳接力和4 ×100米混合泳接力的冠軍，一人獨攬5面金牌。他共打破1項亞洲紀錄、3項亞運會紀錄，成為北京亞運的最佳運動員。

另一位中國體壇傑出人物，就非乒乓女王鄧亞萍莫屬。當年的北京亞運，是她第一次參加國際性綜合運動會。17歲的鄧亞萍，收獲女單、女團和混雙金牌，還有女雙銀牌。3金1銀的成績，使鄧亞萍奠定在國家隊的主力位置，也開啟她橫掃國際比賽的大門。

中國乒乓球名將鄧亞萍，年紀輕輕17歲參加北京亞運，雖然是第一次參與國際性綜合運動會，便獲得女單、女團和混雙的金牌，以及女雙銀牌，合共3金1銀佳績。（網上圖片）

北京亞運展現中國體育運動力量 促成申辦奧運會決心

北京亞運不單展示中國體育運動的雄厚力量，更是其後北京申辦奧運會的契機。

在北京亞運會舉行前兩個月，鄧小平視察亞運村時，提及舉辦奧運的決心。當亞運會剛結束，亞組委立即組建申辦2000年奧運會的工作小組。儘管當年申辦2000年的奧運會未能成功，但亞運會的成功經驗和興建的場館，足以證明中國已經準備就緒。

其後，中國亦終於如願成功申辦2008年北京奧運，迎來全球驚歎的成果。

中國再辦廣州亞運 別開生面水上開幕及閉幕禮

2010年廣州亞運的開幕禮，突破傳統安排在珠江江面上的海心沙島上舉行。各個參賽代表團分別乘坐充滿亞洲風情的船隻在珠江上巡遊，再登島進場。（圖片來源：Getty）

北京亞運後20年，中國在2010年11月12日至27日，再度舉辦亞運會。這次第16屆廣州亞運，以「激情盛會，和諧亞洲」為主題，共有45個國家和地區、逾9,700位運動員參與42項競賽項目。

廣州亞運的開幕和閉幕禮，突破傳統在珠江江面上的海心沙島上舉行。主舞台設計成一艘巨輪，參賽代表團分乘充滿亞洲風情的船隻在珠江上巡遊，再登島進場，令人留下深刻印象。

廣州亞運中國再奪獎牌榜冠軍 逾400面創歷來最佳

2010年廣州亞運中，中國隊在王治郅（左圖持球者）壓陣下，決賽打敗韓國隊贏得男子籃球金牌。（Getty/當代中國授權）

該屆亞運會中，中國再次展現體育強國的地位，以199金、119銀和98銅雄踞獎牌榜第一位；也是中國歷來在亞運會的最佳成績。

廣州亞運另一特別之處，是由該屆開始，亞運會參考奧運會，第一次設立亞殘運會，於2010年12月12日成功展開。

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廣州首次承辦國際綜合賽事，通過籌辦亞運會，加快了城市建設，例如廣州塔、高鐵廣州南站等，都是由此契機而興建的，也加速令廣州邁向國際化大都市。

中國的「亞運三城」中，北京和廣州都藉着亞運會，發生不少翻天覆地的改變。還有不足一個月便是杭州亞運，這次運動會又會為杭州帶來甚麼正面轉變？我們拭目以待。

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