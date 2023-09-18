918事變｜日本秘藏侵華照片公開　多數被蓋｢不許可｣印戳禁止發布

今日（9月18日）是「九一八事變」爆發92周年。偽滿皇宮博物院發布新出版的學術研究圖書《日本秘藏侵華戰爭照片實錄》，收錄1407張歷史照片，部分首次公開的照片是1931年到1945年日本侵華戰爭期間，由日本人用自己的鏡頭拍攝，其中許多照片因涉事敏感，在當時被蓋上「不許可」的紅章，禁止對外發布。



本書是由偽滿皇宮博物院編著，從2018年開始徵集、整理、研究，編著，經過多輪審校，歷時5年多，終於面世。被列入「十三五」國家重點圖書出版規劃和2019年度國家出版基金項目，獲學術界廣泛認可。

書籍共分為《鼓動與粉飾戰爭》、《保守與隱匿戰時機密》、《武力侵華與戰場暴行》、《搶占破壞與經濟掠奪》四冊。偽滿皇宮博物院作者團隊對照片進行了歸類整理與分冊研究，從不同側面和角度全景式展現了日本侵華戰爭。

據《澎湃新聞》報導，本次收錄的照片中，大部分被當時的日本軍部審查人員蓋上了「不許可」的印戳，禁止公開發表。

據悉，日本侵華戰爭期間，對戰時信息和照片有嚴格的審查制度，將戰場照片分為不許可，即不允許發表；審查，即經批准審查發表、檢閱濟，即允許發表，三個「輿論統制」等級。如果照片中包含著對戰爭不利的信息，涉及日軍暴行、有礙日軍軍容軍紀的照片，都會被蓋上「不許可」的印戳。這些照片的公布，讓大眾看到被抹去的真相和日記隱密在戰爭中的罪行和醜惡。

偽滿皇宮博物院作者團隊介紹，這1千多張照片非常珍貴，是經日本人之手，最直觀、最全面地記錄了日本武裝攻占中國領土、掠奪中國資源、對淪陷區進行殘酷軍事殖民統治的影像，披露出諸多細節。從不許可、審查、檢閱濟，三種不同軍部審核結果，反映出日本在侵華戰爭中操縱輿論、實施新聞審查的體制。不利的形象、殘暴的內容、保守的秘密都被掩蓋，如今這些「不許可」，都成為日軍侵華的證據。

除聚焦中國戰場外，照片反應了日本國內普通民眾在「戰爭總動員」鼓動下的生活影像，以審視日本侵華戰爭給日本民眾帶來的災難。另外，照片還披露了日本侵華戰爭期間的大量機密信息和敏感歷史內容，其中涉及戰俘關押處理、慰安婦、對華移民侵略、南京大屠殺等等。