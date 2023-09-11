「918是好日子」　主播帶貨發表不當言論引熱議　東方徵選道歉

1931年9月18日，日本在中國東北蓄意製造並發動侵華戰爭，是日本帝國主義侵華的開端、中國抗日戰爭的起點，是每個中國人都應銘記的一天。

但近日，內地「新東方」教育機構旗下直播賣貨平台「東方甄選」的主播中燦在首次帶貨時，卻稱「918這個數字太吉利了，就要發」引發輿論熱議。



9月11日，東方優選（北京）科技有限公司官方微博「東方甄選」回應稱，主播中燦在2022年9月18日首次上播，近日和網友互動時，他稱上播當天是好日子，意識到失言後，他立即向觀眾致歉。當天下播後，我們主播和運營人員進行了反思和檢討。

直播影片顯示，中燦在直播時稱，「（我是在去年）9月18日上播的是不是？唉呀，918這個數字太吉利了吧：就、要、發呀！」稍晚些時候，中燦經提醒後在直播中反覆道歉稱，「我剛沒想到，不好意思，真的就是一個口誤，對不起！」

東方優選（北京）科技有限公司表示，對於主播言行存在的嚴重失誤，會繼續加強教育，並以此為鑑，強化內部思想教育。願意接受廣大網友監督，並真誠致歉。並在道歉文附上當日完整影片，表示網絡「目前流傳的視頻並不完整」。

網民睇法：



確實該道歉，意識到反應過來也道歉了，有時候想著那個數字沒有想那個事件…口誤是有的。道歉很認真了，何必過於放大



勿忘國恥小學生都懂得日子你們成年人不懂？



但凡記著這個日子也不會失言的



私下說沒人在意，面向全網是不適宜的，道歉是應該的，必須道歉



很符合我對帶貨主播這個行業的文化水平認知



這不是文字獄，是個正常人都知道918是什麼日子，什麼叫你不知道，你真的不知道？

