有片｜廣東也有「村BA」? 河源黃金周辦籃球比賽　點燃鄉村夜經濟

賽場上，雙方你來我往，戰況激烈；賽場邊，村民敲鑼打鼓，吶喊助威……今年中秋國慶假期，河源市多個鄉鎮舉辦「村BA」賽事，邀請當地籃球愛好者、鄉賢等群體參與其中，把籃球賽辦進了農村，用運動激情「燃爆」鄉村夜，激起基層體育熱。



10月5日晚，在河源市連平縣忠信鎮的「商旅中心 逐夢忠信」村居籃球賽決賽現場，從初賽16支隊伍里脫穎而出的水滣村、上坣村兩支隊伍角逐桂冠。決賽打響後，雙方球員攻守兼備，水滣村隊陣容中有曾代表河源隊征戰廣東省男籃聯賽的黃文威、曾冰強兩名悍將壓陣，上坣村隊也有強力外援助陣。經過鏖戰，水滣村隊最終以89比57戰勝上坣村隊奪得冠軍。

同樣在「雙節」期間舉辦村居籃球賽事的還有河源市東源縣義合鎮。義合鎮「村BA」賽事從9月30日持續至10月6日，共有10支隊伍160多名隊員參賽。隊員們可謂是「村味兒」十足，有籃球愛好者、村組幹部、農業產業帶頭人、鎮政府幹部等，年齡跨度從「70後」至「00後」。一連幾天的賽事，賽場人潮湧動、熱鬧非凡，球場周圍座無虛席，還有不少觀眾在附近駐足遠觀。

今年中秋國慶假期，河源市多個鄉鎮舉辦「村BA」賽事。（羊城晚報）

繆家達是河源男籃隊隊員，也是土生土長的義合人，這是他連續第三年參加家鄉的村居籃球賽事。在他看來，這些年村居籃球賽事受到越來越多人的關注。今年除了作為運動員參賽外，他也作為賽事組織者之一參與到活動的策劃和組織中，用自己的力量推動家鄉籃球運動的發展。

除了忠信鎮、義合鎮外，河源東源縣雙江鎮、澗頭鎮，紫金縣藍塘鎮、義容鎮等多個鄉鎮也都舉辦了村居籃球賽事，吸引不少籃球愛好者參與其中。記者在採訪時留意到，河源多地舉辦的「村BA」比賽中，當地主辦方還在賽場周邊設定消費集市，集合了各村的特色農產品。河源市有關部門相關負責人表示，希望通過村居籃球賽事聚人氣、促消費、育商機，不斷引導和推動各村（社區）大力實施「百千萬工程」。

近年來，河源推動全民健身和全民健康深度融合，不斷激發籃球運動熱情，賽事承辦和管理水平不斷提升，籃球氛圍在廣東省享有盛名。值得一提的是，河源男籃隊在今年的廣東省男籃聯賽中奪得季軍，東源縣駱湖鎮代表河源市參加2023全國和美鄉村籃球大賽（村BA）廣東省選拔賽晉級八強。

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