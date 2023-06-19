多次出軌私訊約炮女球迷　台灣已婚籃球明星楊敬敏性醜聞連環爆

台灣PLG職籃明星球員楊敬敏17日被爆料出軌女粉絲。



雖然楊敬敏已在18日深夜於IG發文致歉，並表明將離開球場，但該篇爆料文章的討論仍未平息，還有數名女網友留言表示「被密過+1」。

甚至在2005年時就有網友在網絡論壇PTT八卦板發文指控，楊在與某一任女友交往期間被抓包偷吃3次。

婚外情曝光後引出大量女子表示曾被私訊 更有人挖出多年前已出軌3次（點擊放大瀏覽）：

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一名網友17日在網路論壇「Dcard」發文，標題直指「當另一半與已婚MVP明星球員出軌」，控訴PLG職籃明星球員楊敬敏與自己的女友（現已分手）有一腿，他本身也是球員粉絲，會帶著女友一起去看比賽，沒想到女友竟然和自己喜愛且敬重的球員出軌，甚至發生性關係，讓他大受打擊，目前仍在接受精神科治療。

對於文章內容的控訴，楊敬敏18日晚間透過IG發文表示，對於近期發生的個人事件，造成家庭、聯盟、球團、工會，甚至對整個社會帶來難以彌補的傷害，他的內心深表歉意，「很抱歉讓大家失望了」。現在他唯一能做的，就是放棄一切、反省改過，從回歸家庭開始，多花時間陪伴他對不起的家人，因此即日起要跟關心他的球迷說再見。

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然而，楊敬敏的道歉並未平息風波，該篇爆料文章底下仍有許多網友留言討論，還有部分女網友留言表示，因為按讚楊的貼文而收到私訊，「被密過+1」，身邊的女性朋友也有收過訊息；另一名女網友更指出：「跟朋友去台中唱歌半夜回酒店遇到（楊敬敏），合照發限時標記後，就私訊我要不要去房間找他，事後聽說身邊也有朋友的學妹被密過？出軌部分無法考證，但私訊球迷我覺得是有可信度的。」

此外，甚至有網友挖出，早在2005年間就有人在PTT八卦板發文，並以回覆「有沒有台銀11楊敬敏的八卦」為題，講述認識的女同學曾在楊還沒有闖出名氣時，與對方交往，沒想到卻在交往期間抓包楊偷吃3次，第一次是在女方出外地時、第二次是楊承認與別的女生一起出遊、第三次是在體育場外面被女方當場抓包，「楊先生，你真的很夭壽」。

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如今楊敬敏捲入桃色風波並宣布退出球場，他所屬的國王球團發表聲明表示，雙方討論之後，他已深刻反省，並自即日起自請離隊回歸家庭，關於網絡上的傳言，球團將進行查證，若屬實絕對嚴懲。

PLG職籃執行長陳建州接受《ETtoday新聞雲》訪問時也語重心長表示：「不管怎樣必須對自己負責，珍惜這個得來不易的舞台！」

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