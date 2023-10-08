亞運會閉幕式將舉行　全球首創｢數控草坪｣　｢數字火炬人｣驚喜返場

北京時間10月8日，杭州亞運會迎來閉幕日，上午將產生最後3枚金牌，已經拿到200金的中國代表團有望繼續斬獲金牌。今晚8時，亞運會閉幕式將在杭州奧體中心體育場「大蓮花」舉行。閉幕式主創團隊日前透露，將在全球首創「數控草坪」上打造「最美花園」，辦一場輕松快樂的派對，更有開幕式中的「數字火炬人」驚喜返場，為大眾留下珍貴的「杭州亞運記憶」。



主創團隊介紹，閉幕式將力求簡約，在75分鐘內通過4個短片、兩個節目、1場嘉年華，表達歡慶之意和惜別之情，同時構建人與自然和諧發展的畫卷，表達構建亞洲命運共同體、人類命運共同體之意。

杭州奧體中心體育場「大蓮花」。

閉幕式當天恰逢中國農歷二十四節氣中的「寒露」，正是杭州荷桂交替的時節，將通過「璀璨共此時」「荷桂共生輝」兩個節目，借荷花和桂花惜別八方來賓，期盼來日再聚。

全球首創「數控草坪」 打造「最美花園」

閉幕式主創團隊透露，5日晚最後一項田徑比賽結束後，拆除掉比賽設施，留給閉幕式舞台的只有一塊草坪。主創團隊決定利用草坪，打造一個「世界上最大、最美的花園」，在金秋十月，讓經歷了激烈賽事的運動員在花園中，快快樂樂地參加一場嘉年華。

亞運閉幕式總導演沙曉嵐表示，「這將是全世界第一塊數控草坪，杭州亞運會首創。」據他介紹，草坪看似很平常，其實裏面藏著近4萬個發光點。閉幕式上，草坪將配合演出，産生花朵、浪潮等圖案，「同時，我們還將通過AR技術，讓電視機前的觀眾能真實地看到這個美麗的花園。」

開幕式「數字火炬人」 閉幕式將驚喜返場

9月23日的杭州亞運會開幕式，由超過1億數字火炬手匯聚而成的「數字火炬人」踏浪而來，點燃了主火炬塔。數字點火儀式不僅締造了亞運歷史上的首次，在綜合性國際體育大賽中也屬首創，創造了「相聚一團火，世界共此時」這一經典時刻。

亞運會「數字火炬人」。

在開幕式中令觀眾留下深刻印象的「數字火炬人」也將在閉幕式返場，並送出禮物，全球網友可以在線領取象征著亞運精神永遠傳承的「亞運星光數字紀念章」。

亞運會「數字火炬人」。

沙曉嵐介紹，通過全社會征名活動，亞運數字火炬人有了名字——「弄潮兒」，閉幕式上將返場亮相，先揮手致意，再通過一個暖心的手勢與全場觀眾互動，見證亞運聖火緩緩熄滅後，最終跑向遠方。

據悉，由杭州亞組委首創的「數字火炬手」活動，因參與總人數突破1億人，在9月15日創造了新的世界紀錄，成為史上參與人數最多的線上大型體育推廣活動。