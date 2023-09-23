杭州亞運｜今晚21時28分亞運會主火炬點燃　一文全覽開幕式流程

杭州第19屆亞洲運動會今（23）日晚間隆重開幕，亞運官網宣佈了開幕式流程。根據安排，晚間20時將迎旗入場，亞運會主火炬將在21時28分左右點燃。



官方宣佈的開幕式流程如下：

19時58分，中華人民共和國主席、亞奧理事會代理主席入場。

20時，迎賓表演《水潤秋輝》開始，此後中華人民共和國國旗入場，升中華人民共和國國旗、奏唱中華人民共和國國歌。

約在20時08分左右，運動員入場式。運動員入場式結束後，依次是杭州第19屆亞運會組委會主席、浙江省省長致辭；杭州第19屆亞運會組委會主席、中國奧會主席致辭；亞奧理事會代理主席致辭。

20時54分左右，中華人民共和國主席宣佈第19屆亞洲運動會正式開幕。之後亞奧理事會會旗入場，田徑運動員、教練員孫海平，女排運動員、中國女排“三連冠”主力隊員、中國排球協會副主席張蓉芳，射擊奧運冠軍、中國奧運史上首枚金牌獲得者許海峰，中國首枚冬奧會獎牌獲得者、先後奪得23項世界冠軍的速滑運動員葉喬波，中國第一位連續兩屆奧運會獲得跳馬項目金牌的體操奧運冠軍樓雲，跳水奧運冠軍、國際泳聯世錦賽五連冠獲得者郭晶晶，中國首位男子擊劍奧運冠軍、擊劍運動員仲滿以及游泳奧運冠軍、本屆亞運會申辦大使、2004年雅典奧運會女子100米蛙泳冠軍羅雪娟將在這個環節出場。

隨後，升亞奧理事會會旗、奏亞奧理事會會歌。中國羽毛球運動員鄭思維、乒乓球運動員孫穎莎將代表全體運動員宣誓。中國田徑裁判楊中民、射擊裁判高佳琦代表全體裁判員宣誓。

21時01分許，播放短片《相約杭州》，之後文藝表演開始。

21時28分左右，點燃杭州第19屆亞運會主火炬。

21時34分左右，現場播放主題歌《同愛同在》。

2秒76，獲得銀牌，創出個人最佳成績。