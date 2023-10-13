｢帆起南越 絲語千年｣　海絲文化節廣州舉辦　7個夜遊玩法穿越古今

「臨江喧萬井，立地湧千艘。氣脈雄如此，由來是廣州。」記者11日獲悉，10月13日至17日，廣州市越秀區重磅推出2023年海絲文化節系列活動。活動以「帆起南越 絲語千年」為主題，一連5天精彩不斷。



穿越古今：一條文旅線串起五處史跡

越秀區是推動和見證海上絲綢之路發展的重要節點。在國家文物局公布的「海上絲綢之路·中國史跡」首批申遺遺產點名單中，廣州6處史跡有5處在越秀區，分別為南越文王墓、南越國宮署遺址、懷聖寺光塔、清真先賢古墓、光孝寺。

越秀區文化廣電旅遊體育局副局長何願飛介紹，今年恰逢改革開放45周年和「一帶一路」倡議提出十周年，越秀區通過舉辦海絲文化節，打造全新的文化活動品牌，講好海絲故事。

海絲遊徑沿線街道將打造古風打卡點，營造濃厚的海絲文化氛圍。通訊員供圖

何願飛介紹，活動期間，越秀區推出一條串聯五大海絲史跡點的旅遊線路，並設置藝術打卡裝置，通過展覽展示、互動表演等形式彰顯海絲文化魅力。活動將深挖史跡點的歷史故事，打造海絲主題劇本遊，組織海絲遊徑city walk，招募海絲文化「品鑒官」，邀請港澳青年、外國友人和市民群眾開啟穿越千年的海絲之旅，呈獻豐富多樣的文化體驗。

文化碰撞：四大會場活動精彩紛呈

本次海絲文化節還將打造四大各具特色的活動場景，分別是風情海絲主會場、綠美海絲分會場、魅力海絲分會場、古風海絲分會場。

其中，風情海絲主會場設在廣電城投686創意園，將舉辦活動開幕式、專場演出等一系列豐富多彩的活動，讓觀眾一睹海絲沿線國家的異域風情，感受中西方文化藝術的交流與碰撞。古風海絲分會場設在五仙觀-南粵先賢館廣場，將舉辦「山海沙龍」走進五仙觀、《圖說羊城·非遺傳承》新書發布會等活動。

何願飛表示，主辦方還將在南粵先賢館舉辦「坡山絲語」雅集，以五仙觀坡山古渡為切入點，邀請十余位專家學者圍繞「海上絲綢之路與越秀」等主題，共話海絲之路的歷史文化價值和海絲文化的當代演繹，為譜寫新時代海上絲綢之路發展新篇章貢獻智慧。

海絲文化節的「夜市」活動以古廣州蕃坊為原型，將在五仙觀-南粵先賢館廣場開設海絲主題復古文創市集。通訊員供圖

海絲文化節組委會相關負責人表示：「本次開展海絲文化節活動，將展現新時代越秀商貿、文化發展成效，講好新時代海絲故事的有益實踐，讓更多人走進越秀、了解海絲，進一步推動文化傳承發展，增強文化獲得感、幸福感。」

沈浸體驗：打造不一樣的海絲奇妙夜

宋朝的廣州，得益於古代海上絲綢之路帶來的商機，來自外國的人們絡繹不絕，夜市蓬勃興旺。記者了解到，海絲文化節組委會以此為靈感，策劃了夜展、夜遊、夜話、夜市、夜娛、夜購、夜賞七大「夜玩法」，打造不一樣的海絲奇妙夜。

其中，「夜展」打造的「海貿樞紐——越秀與海上絲綢之路展覽」在南粵先賢館臨展廳舉行，將持續至明年2月。此外，南粵先賢館負一層展廳、高劍父紀念館、越秀區圖書館等地還分別舉辦以海絲貿易為主題的通草畫作品展等展覽。

夜幕下的珠江兩岸流光溢彩（羊城晚報）

「夜市」以古廣州蕃坊為原型，在五仙觀-南粵先賢館廣場開設海絲主題復古文創市集，打造沈浸式漢服遊園體驗，夢回唐宋的千年蕃坊。系列活動還將邀請第134屆廣交會境外參展商走進越秀，共同體驗海絲文化、廣府美食和商貿氛圍，感受古越今秀的風采魅力。

記者還了解到，10月14日，2023「向山海走去」青年導演創作扶持計劃（簡稱「山海計劃」）將在廣州越秀區五仙觀舉行第三期「山海沙龍」。活動邀請《雄獅少年》出品人、易動傳媒董事長程海明和廣東省電影行業協會執行會長、《白蛇傳·情》監製黃昌寧作為分享嘉賓，以「本土電影的國際傳播」為主題進行精彩對談。