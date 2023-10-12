大美嶺南｜梅州大埔花萼樓：花開常棣　萼發青雲

【编者按】在廣東梅州的梅潭河旁有一座氣勢盎然的圓形圍樓，土牆灰瓦、古意盎然，從空中俯視，形如花萼，融入青山秀水中。羊城晚報《大美嶺南》走進梅州大埔花萼樓，探訪幾百年來，客家人篳路藍縷、聚族而居的故事。



花萼樓掩映在青山綠水中 戴梅芬 攝

「兄弟既翕，謂之花萼相輝；兄弟聯芳，謂之棠棣競秀。」出自《幼學瓊林》，古時將兄弟之間和睦友愛稱為「花萼相輝」。從空中俯瞰，花萼樓外大內小，雙環相套，圓形似花萼，又取兄弟鄰居相親相愛之意，故取名為「花萼樓」。

行至花萼樓前，只見深黃色的夯土牆已凹凸不平，見證了歲月的侵擾。拱形大門上方掛著兩盞燈籠，兩盞燈籠的中間用藍墨水寫著「花萼樓」三字，大門兩側則是一副對聯，紅底黑字，寫道：「花開常棣，萼發青雲。」踏上有著數百年歷史的鵝卵石道路，邁過門檻，進入樓中。陽光從走道的天井上灑下，照亮斑駁的石磨一角，石磨旁邊還放置著犁耙、木桶、洗衣板等器具，記錄著田園牧歌的生活記憶。

穿過走道，來到中央天井，環顧四視，一樓房屋門兩側都貼著大紅色的對聯，三層樓高的圍樓開著數百扇門，拙樸的門戶上俱掛著紅色燈籠，寄託幾百年不曾改變的對家庭團圓、生活美好的祝福。層層相疊的斑駁灰瓦，順著圓心向上拔高，向四周的天空延伸舒展。鵝卵石鋪就的地板已被打磨得光滑透亮，蒼蒼苔蘚蔓延攀爬，延伸至整個院落。天井中還有一口石井，圓形的井口佈滿著青苔水痕，透過破損的井蓋向下看去，幽深的​​井水倒映著悠悠白雲。

踩上吱呀作響的樓梯，登上二樓，向中央天井看去，樓下天井的水進口和排水溝構成一個九字，象徵長長久久、生生不息。樓上瓦片參差，木樑灰瓦框著一片湛藍晴空，整個花萼樓如同一個巨型的祭壇，裝著日月，釀著歲月。再向上登去，至三樓，向遠處看去，青山顯露而出，如洗的天空也不再被拘束，萬里白雲奔騰流轉。四面如黛的山巒托著這棟樓，這棟樓也始終承載著這一方天空。

每年正月初三，村民都會聚集在花萼樓中，在此慶祝祈福，屆時，天井中將擺起兩排八仙桌，載滿雞鴨、酒水、發粄、水果……花萼樓內彩旗招展、香霧繚繞，在鞭炮聲、鑼鼓聲中，人們共同祈求在新的一年裡能夠萬事如意、閔家幸福。

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