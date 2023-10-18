聲聲入耳！「中國古典樂器+爵士樂」演繹「海絲文化」交流之美

由廣州市越秀區海絲文化節組委會主辦的「帆起南越 絲語千年」2023年海絲文化節，連續幾晚在廣電城投686創意園為市民帶來精彩的專場演出。10月15日晚，星海音樂學院流行音樂學院副院長王璁博士帶領團隊，以獨特的視角，將中國古典樂器與現代爵士樂相結合，展現出「海絲」沿線豐富的音樂文化，呈現一場跨越時空與文化交融的音樂盛宴。



音樂會以「海絲文化」為主題，特別選取與海上絲綢之路相關的曲目，如印度尼西亞民歌《星星索》，描繪出千年海絲的壯麗景象。同時，《青玉案·元夕》《靜夜思》《望月懷遠》《小重山》等以中國傳統詩詞為藍本創作的曲目，通過優美的旋律和精湛的演奏，將詩詞的情感和意境呈現在聽者的耳中，「眾裏尋他千百度。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」等千古名句結合現代編配的手法，在王璁的唱誦下別有新意，以古樸的旋律和現代的爵士樂相互碰撞，傳遞出中國深厚的歷史文化底蘊，呈現出獨特的風格和強烈的藝術感染力。

活動現場。（羊城晚報）

無論是竹笛、鋼琴還是薩克斯，都體現出中國傳統音樂的魅力與現代爵士樂的創新，體現出海納百川、融合創新的視角，以音樂的形式展現出海絲文化的多元與包容，向詩詞、向傳統文化致敬，用音樂讀懂廣州，講述廣州故事，將民族傳統文化通過一種別樣的方式進行解構與表達，通過共性的音樂語言宣傳廣州的城市文化形象，讓市民更好地理解和欣賞中國古代詩詞文化的魅力，是助推廣州打造「詩詞之都」、越秀建設「詩詞之區」的重要體現。

活動現場。（羊城晚報）

參加本場演出的，除了被譽為「中國首席爵士歌後」，集編曲、演奏、演唱於一體的全才型唱作女歌手王璁外，還有鋼琴演奏家梁華剛，貝斯演奏家王笑雨，鼓手林彥廷，竹笛手張恒一以及薩克斯手Joe Longardner周思文。Joe Longardner周思文來自美國，是一位音樂家、教師和作曲家，目前居住在中國廣州，曾受邀參加中央電視台2019年春節聯歡晚會。

活動現場。（羊城晚報）

主辦方希望能夠通過本次音樂會，激發市民群眾進行更多關於海絲文化的思考和研究，推動中國傳統文化在當代的傳承與發展。