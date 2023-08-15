廣州啟動「020赫茲」城市音樂營地項目　發揮灣區文化核心優勢

8月12日晚，「020赫茲」城市音樂營地項目啟動暨東平DUANG音樂唱享會在廣州市越秀區「東平大押」舉行，民謠歌手與市民朋友因「樂」而聚，共同唱響廣州之聲。



據介紹，「020赫茲」作為越秀區重磅推出的全新音樂品牌，名字靈感源於廣州的區號，象征著以輕快且厚重的廣州之聲開啟音樂社區新生態。同時，「020赫茲」品牌還將依托文化地標、潮流街區，重點打造出一批知名的城市音樂營地，以提升區域音樂氛圍，帶動社區多元音樂文化發展。

活動現場。（羊城晚報）

本次活動，「020赫茲」城市音樂營地結合特色文化空間，選址東平大押啟動並長期運營，將定期向市民群眾展示和推廣優質音樂藝術，持續推動多元文化的互動交流。作為越秀區打造「020赫茲」城市音樂營地的首場演出，東平DUANG音樂唱享會由不也樂隊在百年古樓下為大家演奏，一首首曲風優美、悅耳動聽的原創歌曲收獲了現場觀眾的陣陣掌聲。

活動現場。（羊城晚報）

據了解，越秀區未來將以定點秀的形式布局全年音樂展演，設定多個音樂主題，安排多元音樂風格的展演在不同的文化場景陸續開展，並融合網絡直播等形式打造出一批網紅音樂營地。同時還將公開招募專業音樂人，積極發動校園藝術社團和社會文藝誌願人士參與展演，音樂達人可通過「越秀文體旅遊」公眾號參與選拔。

據介紹，越秀區未來還將持續提升區域文化氛圍，通過深度扶持孵化群眾音樂、打造流行音樂品牌、舉辦大型音樂活動等形式，發揮灣區文化核心優勢，助力廣州打造「演藝之都」，持續強化音樂與文商旅多元融合，用音樂唱響城市魅力、激發城市活力。