秦始皇帝陵出土罕見「羊車」　6具羊骨骸一字排開

撰文：許祺安
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在第四屆中國考古學大會上，秦始皇帝陵陵西墓葬考古發佈了一些新收穫。在該墓葬的車馬坑陪葬坑中，發現了罕見的六羊駕車實物，屬於較早的實物發現。在陪葬車馬坑中，六隻綿羊一字排開。雖然車身部分已經不復存在，但因為羊骨上還留存著用來拉車的配飾，所以專家推斷這應該是「羊車實物」。

根據《陝西廣電》報道，牛車與馬車是古代最常見的交通工具，出土不少這類的文物，而羊車相當少見，相關記載曾出現於歷史典籍，最著名的典故是「羊車望幸」，據說西晉皇帝司馬炎後宮佳麗眾多，他每晚不知該寵幸誰，便會乘坐羊車在宮中巡遊，羊停到哪座宮殿門前，他就寵幸該位嬪妃。這是羊車第一次出現在歷史典籍的記載之中。

內地考古學家近日在秦始皇帝陵陵西墓葬考古，發現車馬陪葬坑中有羊車實物，6具羊骨骸一字排開，雖然車身部分已不在，但從羊骨上的拉車配件來看，斷定為羊車實物。而秦始皇帝陵陵西墓葬是目前發現秦朝規模最大、等級最高的大型墓葬，目前正在研究陵西墓葬內的棺槨，希望能找到證明墓主人身分的文物。

根據秦始皇帝陵陵西墓葬考古發掘專案負責人蔣文孝說法，在對該墓陪葬車馬坑的發掘中，發現了羊車的實物，這在中國考古史上也非常罕見。

除此之外，考古人員清理秦陵西側陪葬大墓的北墓道時，還發現一輛帶有車傘的四輪獨木車，也是目前發現最早的實物，陪葬的車馬坑內還出土多種樣式的駕駛和不同數量的駕馬，顯示車馬陪葬坑的多樣性，有助於了解古代單、雙轅車的使用與功能。

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