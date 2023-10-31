李雲迪低調復出含淚演奏　澳洲巡演門票售罄　樂迷望重返內地舞台

近日，消失於公眾視野2年多的「鋼琴王子」李雲迪，近日在澳洲復出，展開巡迴音樂會，曲目為蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。巡演不僅收穫澳洲觀眾熱捧，門票售罄還需加開座位；內地網民亦支持者為鋼琴家的回歸，表示「希望早日在內地見到他」。



據此前報道，李雲迪於10月28日至11月5日期間，在澳洲阿德雷德、布里斯班、墨爾本、悉尼等地巡迴表演，演奏蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。他復出後的第一場音樂會日前在澳洲阿德萊德舉行，並在眼含淚水在觀眾面前演奏了蕭邦的《降E大調夜曲》。

11月4日，李雲迪將於悉尼歌劇院（Sydney Opera House）演出，據官網售票信息顯示，「Yundi Plays Mozart」該場僅餘加開的座位還可以購買。有位於澳洲的樂迷表示，「之前開票已全部售罄」，座位的供不應求可見李雲迪在世界各地真正喜歡古典音樂的人們心中的地位。

最年輕的蕭邦國際鋼琴金獎獲得者

出生於1982年的李雲迪在2000年參加第十四屆蕭邦國際鋼琴比賽。該賽事是世界上最著名、級別最高的鋼琴比賽之一，5年一屆，且以公正嚴格稱著，若評為認為該屆參賽者沒有足夠資格獲獎，該獎便會空缺。

當年，18歲的李雲迪以蕭邦的《e小調第一鋼琴協奏曲》（Op. 11）獲得滿堂喝彩，拿下金獎，終止了該獎連續15年的空缺。且至今仍是蕭邦國際鋼琴比賽最年輕的金獎得主。

年10月10日，國際知名鋼琴家李雲迪獲得波蘭至高「榮耀藝術」文化勳章金牌，成為第一位獲此殊榮的中國鋼琴家。

2019年10月10日，李雲迪獲頒波蘭至高「榮耀藝術」文化勳章金牌，成為第一位獲此殊榮的中國籍鋼琴家。波蘭駐華大使賽熙軍親自為李雲迪授勳。

樂迷期待重返內地舞台

悉尼歌劇院形容他的鋼琴演奏是「內斂、克制，有結構性」。消失2年再次歸來，有樂迷聽完李雲迪這次的演奏後，評價他仍然游刃有餘，且能聽出他對音樂的嚮往和憧憬。

網民評論：



畢竟是最年輕的蕭賽冠軍，歸來仍是18歲的李雲迪



太神奇的感覺，熱淚盈眶又無比欣慰，千迴百轉



只能說蕭邦還得是李雲迪，遙祝巡演順利吧！金子在哪裡都能發光 希望早日回歸



公認的，永遠的鋼琴王子，未來的音樂史一定有你的名字！



希望明年這個時候李雲迪在內地開音樂會！

