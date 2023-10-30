2年前嫖娼被行政拘留　李雲迪澳洲復出開巡迴音樂會

知名鋼琴家李雲迪2021年因嫖娼被行政拘留，一度消失於公眾視野，直至近日在澳洲復出，展開巡迴音樂會。



李雲迪10月28日至11月5日期間，將在澳洲阿德雷德、布里斯班、墨爾本、悉尼等地巡迴表演，演奏蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。他復出後的第一場音樂會日前在澳洲阿德萊德舉行，並在觀眾面前演奏了蕭邦的《降E大調夜曲》。

2021年10月，北京警方通報指，李雲迪因涉嫌嫖娼被依法行政拘留。李雲迪之後被視為劣跡藝人，多個由他代言的品牌相繼宣布終止合作。中國音樂家協會宣布取消其會員資格，新浪微博認證中的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」頭銜也被移除。

去年底，李雲迪偶爾會在Instagram分享其彈鋼琴影片或旅遊照片。今年8月，李雲迪再公開露面，並傳出復出的消息。

李雲迪的復出引起不少內地網民關注，有人在微博上載李雲迪演奏鋼琴的影片，網民紛紛留言「感覺李雲迪好起來了 希望大家都能多誇誇他」、「觀眾肉眼可見的高興，藏都藏不住」、「鋼琴家帶着美妙的音樂回來了」、「永遠屬於音樂廳的人」，更有人直言好羨慕，希望將來能在國內看到李雲迪的音樂會。