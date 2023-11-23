明年古裝劇片單出爐　分析：規避宮鬥權謀架空　女性獨立視角更強

近日內地各平台發布2024年劇集片單，內媒《傳媒內參》（CMNC）分析指，可以看出，古裝劇「爆發」趨勢之下有敘事新技巧：一，淡化宮鬥、權謀、架空轉向為主打人物傳奇、歷史正劇；二，弱化江湖恩怨，轉向平民化、生活化、輕喜化敘事；三，「大女主」套路轉向到女性獨立視角。



《國色芳華》宣傳照。（網絡圖片）

各平台相繼發布2024年儲備劇集片單，一批古裝劇集中亮相，江蘇衛視發布的片單當中，古裝仙俠劇《與鳳行》改編自九鷺非香的同名小說，講述了上古神君行止與銜珠而生的碧蒼王沈璃的愛情故事。古裝傳奇劇《珠簾玉幕》則由趙露思、劉宇寧領銜主演。

湖南衛視及芒果TV發佈的電視劇資源中，《國色芳華》 《千秋令》《明月錄》《長風少年詞》《南城宴》《風月錦囊》等劇在列。

《珠簾玉幕》宣傳照。（網絡圖片）

據不完全統計，目前待播的歷史題材劇達10部以上，包括《風禾盡起張居正》《長安的荔枝》《兩京十五日》《陽明傳》《浣溪沙》《大唐賦》《大漢賦》《白馬曾騎踏海潮》《廣州十三行》《天下長安》。

《天下長安》宣傳照。（網絡圖片）

分析指，縱觀當下的新古裝劇大多規避「宮鬥」「權謀」「戲說」等色彩，轉向更為「輕巧」容易操作的甜寵愛情、家庭故事、人物傳奇等風格，遠離戲說歷史、篡改歷史、架空歷史的「頑疾」。

分析又指，古裝劇經過多年發展，經歷了以王侯將相、後宮佳人和江湖俠客為核心人物的階段，如今轉向平民化、生活化、輕量化敘事，這一趨勢是新古裝劇發展之必然，也符合當代審美需求。

此外，女性題材古裝劇愈來愈搶眼。不過，與往年的大女主形象相比，敘事套路及人物性格的構建發生了一些變化。原本單一符號化的形象，也變得更加飽滿、立體，也更符合當代獨立女性的期待。故事不再沉溺於表現單純的情愛，而使女主形象從表面獨立走向了深層次的成熟。