日式服飾、吃壽司情節惹議　內地古裝劇《我叫劉金鳳》疑被屏蔽

內地古裝搞笑偶像劇《我叫劉金鳳》因出現角色穿日式服飾、吃壽司等架空時代的場景而引起網絡爭議，周五（8日），有網友發現該劇在平台已經搜不到了，疑似被平台下架。



由辣目洋子、李宏毅領銜主演的《我叫劉金鳳》原本在大型影片分享網站優酷播出，然而周五疑似下架，當以「我叫劉金鳳」為關鍵詞在優酷站內搜索，顯示已經查無此劇。

只不過，在站內「電視劇」頻道，依然能找到這部引起爭議的劇集，對此有內媒指出，平台疑似屏蔽關鍵詞搜索的方式，避免這部劇產生更多爭議。

網民點睇：

早就該下架，被發現倭服第一天就應該引起重視

活該嘍，讓資本家賠死去，下次就不敢用日本元素的服

整治「以倭代華」，從這部劇開始，現在正拍的古裝劇，服化道如果再胡來，希望今後審核的也得連帶責任

精日資本的操作：古裝劇裡摻雜和服元素，但不全是，一半華一半和，潛移默化。



據早前報道，《我叫劉金鳳》是一部輕喜劇，劇情講述在東皓國，文能口吐芬芳、武能手擒壯漢的村花劉金鳳入宮為后，與「弱雞」君王之間啼笑皆非的愛情故事。不過，該劇卻「亮點」處處，如有皇帝結婚現場佈置麥克風、混響大喇叭以及歐式風格大地毯的場景，女主角更會吃壽司，可謂腦洞大開。

當中其中一個最大爭議點是演員服飾，在劇中，女性服飾腋下有開口，被認為與和服的「身八口」類似，而男性服飾肩膀上有開口，被認為有日式「狩衣」特徵。此外，劇中人物劉歇的帽子被認為與日式垂纓冠風格類似；角色的黑色長袍也被指與日本公卿服相似。

而《我叫劉金鳳》並非個例，正在播出的《星漢燦爛》此前發布的劇照也出現了大量日式和服中才會有的「吉彌」蝴蝶結，服裝的腰帶也被質疑為日本和服腰帶款式，只不過這些畫面在播出時都被作技術處理。

有關現象引起輿論熱議，有評論認為，在傳統文化、國潮日益得到國人喜愛的當下，古裝偶像劇的美術部分不應再胡編亂造，不應打著追求特色的幌子，做沒意義的胡編和胡說。