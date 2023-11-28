廣州美術館新館即將開館！｢水中盛放英雄花｣設計與廣州塔遙相輝映

廣州藝術博物院（廣州美術館）新館（以下簡稱「新館」）將於11月30日開館啟用，面向公眾開放。2023年11月26日，羊城晚報全媒體記者先行「探館」，揭開「水中盛放的英雄花」的神秘面紗。



廣州藝術博物院（廣州美術館）新館與廣州塔遙相呼應

陽光穿透玻璃穹頂，從40米的空中灑入館內，為新館披上柔美的面紗；如「花瓣」一般的外立面幕墻由21008片魚鱗狀的光伏玻璃人工拼接；主樓建築玻璃自帶彩色鋁板，夜晚燈光透出宛如彩色花朵。

在廣州城市新中軸線南段，美輪美奐的新館與中軸線上的廣州塔遙相輝映，成為這座城市的藝術會客廳。

新館位於海珠區藝苑路198號，項目占地面積3萬余平方米，總建築面積近8萬平方米，通體建築以「水中盛放的英雄花」為主題，突顯嶺南風格和廣州地域特色。

新館玻璃穹頂

據悉，新館按國家綠色建築最高標準進行設計，是全球首個五個立面均采用光伏技術的公共建築。「英雄花」內部包括地上5層、地下2層，涵蓋藏品區、展陳區、文化教育與公共服務區、業務科研與管理區、設備區、地下停車庫和公共區域。

廣州藝術博物院的前身是始建於1957年的廣州美術館，舊址位於越秀山上的著名建築仲元樓，毗鄰嶺南地區著名的古建築鎮海樓。2000年，廣州藝術博物院在麓湖之濱建成開放，先後被評為「國家重點美術館」和「國家一級博物館」。