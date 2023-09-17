陝西石峁遺址博物館月底開館　屬中國已知規模最大史前城址

據陝西神木石峁遺址管理處消息，位於神木市高家堡鎮的石峁遺址博物館將於9月底開館，其依托石峁遺址所建，為中國已知規模最大史前城址，展示出大量出土自石峁遺址的牙璋、玉璧、玉斧、玉鏟、玉人頭像等玉制禮器、武器、裝飾品，及骨簧、骨哨、陶鈴、石磬等樂器。



該館規劃用地面積80畝，總建築面積12890平方米，展覽展示區面積約5000平方米，由「巍巍石峁」、「王者之城」、「都邑生活」、「赫赫之名」四大單元組成。

地處黃土高原北部、毛烏素沙漠南緣的石峁遺址是一座超大型石砌城址，初建於距今4300年前後，面積逾400萬平方米，相當於6個故宮，是中國乃至東亞地區目前發現的最早的形制完備、結構清晰、保存完好、規模最大的史前城址。

1992年，石峁遺址被陝西省人民政府公佈為省級重點文物保護單位。此後，陝西省考古研究院、榆林市文物保護研究所、神木縣文體局等多家單位先後對石峁遺址進行數十次調查，徵集了一些具有龍山時代特徵的陶器、玉器及大量細石器等遺物。2006年，石峁遺址被國務院公佈為第六批全國重點文物保護單位。 2011年，石峁考古調查工作全面啟動。2012年，石峁考古發掘獲得國家文物局批准。

在《多學科、多角度視野下的石峁遺址考古發掘與研究》一文中，陝西省考古研究院院長、石峁考古隊領隊孫周勇介紹，石峁遺址的重大考古發現和多學科綜合研究成果，展現了與中原地區面貌迥然有別的居住形態、喪葬習俗、精神信仰、社會形態等多樣性特徵。研究表明，以石峁遺址為中心都邑的石峁集團，活躍於公元前2300至公元前1800年之間，族群活動以陝西北部、山西中北部、內蒙古中南部為核心，勢力範圍在20萬平方千米左右。

值得一提的是，學界及公眾就石峁城址眾說紛紜，但以「石峁古城即黃帝部族居邑說」尤為矚目。孫周勇表示，在沒有獲得充分內證性材料支持的情況下，他們不傾向於過早地將考古學文化或某一遺址背後的族群與上古歷史人物的對照匹配。目前他們只是強調種種跡象表明了石峁城址已經跨入王國都邑階段。他認為，在未獲得更多證據前，可將遺址定義為「公元前2000年前後中國北方區域政體的中心」。