改革開放｜深圳第一間世界500強企業　細說百事可樂發展史

深圳是國家推動改革開放的前沿陣地，「國門」也從這裏向外逐漸打開。



那麼，第一間進駐深圳的外國大型企業是誰呢？不說不知，原來百事可樂不但是首批進入中國的跨國企業，更是第一間進駐深圳的世界500強企業。



改革開放｜捨政經中心北京上海 第一間百事汽水廠落戶深圳

圖為深圳政府批覆百事可樂在設廠的文件。（網上圖片/當代中國）

在改革開放初期，中國致力加快與世界經濟接軌的步伐，引進外資遂成為促進經濟增長的重要方式，是外資企業打開中國市場的黃金時期。

當時中國經濟的模式仍受計劃經濟影響，社會物質產能不足，國民收入與消費水平偏低。但亦因為此，快速消費品有尚未被開發的巨大潛在需求，對百事可樂來說，無疑是一片藍海。

雖然深圳是「特區」，有國家政策保駕護航。但對於外資企業而言，相比起長期佔據政治經濟中心地位的北京、上海，才剛起步的深圳，發展前景充滿不確定性。故此，北京、上海仍舊是外資企業進入中國的首選地。

但不同於大部分首批進入中國的外資企業，百事可樂最終是選擇在深圳設立中國第一間工廠。

1981年2月，百事可樂與深圳罐頭廠正式簽約，建立「深圳市飲樂汽水廠」。

據指出，百事可樂有此選擇，一方面是在考察中國市場的過程中，獲得到深圳政府的大力支持。另一方面則與香港有關。百事可樂在香港的業務發展時間較早，大中華區業務的管理團隊大部分常駐在香港。深港地理位置上的接近，就成為了重要的考量因素之一。

深圳罐頭廠以土地、廠房、電力等作為出資，百事可樂就負責引進兩條全新的生產線，並提供50萬美元的流動資金。這種合作企業的模式，往後亦廣泛應用於招商引資。

改革開放｜百事可樂價廉物美 「洋品牌」打開知名度

百事可樂在中國的售價，從一開始就非常便宜，瓶裝每瓶0.3元，罐裝也只是０.55元。（網上圖片/當代中國）

你知不知道在1982年生產的第一批百事可樂，售價是多少呢？

根據官方文件，經深圳市物價局批復後，百事可樂的價格為12盎司（355克）瓶裝，每箱零售價7.2元（人民幣．下同），一箱24瓶，即每瓶0.3元。罐裝為每箱零售價13.2元，每罐就是0.55元。

到了，1985年，百事可樂第一次上調銷售價格，瓶裝零售價從0.3元調整到0.4元。

在1985年的深圳，0.4元是非常便宜的價格。要知道，當時1.28斤裝的青島啤酒，每瓶亦要2.178元。便宜再加上「洋品牌」，百事可樂進入中國後，隨即大受消費者歡迎。

百事可樂在1985年共產了370萬箱，總產值達3,641萬元，上繳稅收469萬元。

改革開放｜百事可樂從深圳起步 從105人到超過2000人

圖為百事可樂與深圳罐頭廠合資的「深圳市飲樂汽水廠」開業誌慶宣傳單張。（網上圖片/當代中國）

時至今天，深圳百事可樂的員工數目，已經從建廠時的105人，大幅成長超過2,000人，年產量也名列百事中國區的第一名。

毫無疑問，百事可樂的深圳之路，也是中國改革開放歷程中，其中一個深刻難忘的起步。

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