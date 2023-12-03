長江上的「世界第一大盆景」：見證滄海桑田的石寶寨

在重慶忠縣境內，長江北岸邊，矗立着一座「世界第一大盆景」——石寶寨。



這裏有中國現存體積最大、層數最多的穿斗式木結構建築，也是長江三峽「滄海桑田」的見證。



石寶寨與女媧補天的傳說

民間傳說，女媧補天時在長江北邊遺下一尊五彩巨石，稱為「石寶」，因形如玉印，又名「玉印山」，石寶寨依山而建，已有400多年歷史，因此得名。

石寶寨景區總佔地面積超過5萬平方米，現存山門、塔樓、天子殿等古建築。（圖片來源：Getty）

紅牆綠瓦的塔樓共有12層、高56米，始建於清代，是中國現存體積最大、層數最多的穿斗式木結構建築。

紅牆綠瓦的塔樓，是石寶寨的標誌性建築，分為下九層上三層，隱含九重天之意，相傳是工匠見到雄鷹盤旋飛上玉印山而設計的。（圖片來源：Getty）

遠遠望去，石寶寨好像一個漂浮在江面上的巨型「盆景」，有山石草木、亭台樓閣，精巧又壯觀，因此有「江上明珠」、長江「小蓬萊」的美譽，也有傳媒稱之為「中國七大奇觀」之一，與北京故宮、萬里長城、樂山大佛等相提並論。

位於寨頂的天子殿，始建於明朝年間，面積約1,200平方米，供奉玉皇大帝、王母娘娘等塑像。（圖片來源：重慶城市管理局）

建造在山上的石寶寨，是怎樣變成水中「盆景」的呢？這要從本世紀初說起。

石寶寨見證三峽文物「搶救」工程

2003年，長江三峽工程首次蓄水，為了避免石寶寨被淹沒，當局將其列入「三峽庫區重點文物保護項目」，於2005年啟動保護工程，為石寶寨修築圍堰，前後歷時近4年，耗資1.1億元人民幣。

2005年，石寶寨文物保護工程啟動，採用「就地保護，護坡仰牆」的方案。圖為2006年9月，施工人員修築石寶寨護坡梯道。（圖片來源：Getty）

高178米的圍堰，融合了中國盆景藝術的設計理念，採用青石仿築自然形態的方式修建，長逾500米，將玉印山包圍在其中。

三峽庫區蓄水水位達到175米後，石寶寨就如同一個漂浮在水面上的「盆景」，通過一座240米長的鐵索橋與陸地相連，於2009年重新向公眾開放後，很快成為重慶的旅遊新熱點。

從遠處眺望，石寶寨如同漂浮在水面上的「大盆景」。（圖片來源：Getty）

在建設三峽的同時，中國也實施了迄今規模最大、範圍最廣、參與人數最多的文物保護工程，對沿線文物、建築進行搶救性保護，共有1,100餘處文物得到保護，25萬件（套）文物安全出土。

石寶寨被視為三峽文物保護工程的代表，與涪陵白鶴梁、雲陽張飛廟、巫山大昌古鎮保護工程並稱為「四大件」。

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