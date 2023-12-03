聆聽灣區和聲！廣州永慶坊城市音樂會啟動　用聲音碰撞多種可能

12月2日，永慶坊2023城市音樂會正式啟動。永慶坊2023城市音樂會由中共廣州市荔灣區委宣傳部指導單位，廣州市荔灣區文化廣電旅遊體育局主辦，聯動廣州萬科企業有限公司和星海音樂廳共同參與。



永慶坊2023城市音樂會以「時間之外」為主題，深入探索人們對於城市文化印記和發展進程中變化的獨特感知。

永慶坊2023城市音樂會正式啟動。

用聲音碰撞出更多可能性，是每年城市音樂會舉辦的初衷。本次城市音樂會緊密圍繞「灣區」和「本土文化」兩個元素，既有大灣區著名老牌音樂人對於中西方音樂文化和流行音樂的探索，也有年輕音樂人以旋律作出的個性表達、對於文化創新發展的思考。

永慶坊2023城市音樂會正式啟動。

本屆城市音樂會將為「港舞台」和「粵舞台」，邀請到粵港澳大灣區音樂人參與，深化交流合作，讓藝術進入日常生活。通過音樂，讓不同社群的人在公共空間展開對話，讓街區聲音與城市藝術同頻共振。

值得一提的是，隨著11月星海音樂廳重磅活動——廣州爵士音樂節的開幕，「爵士城跡」板塊第三次走進西關。

樂團為市民帶來精彩表演

曾在廣州爵士音樂節「相約灣區」帶來精彩表演的香港著名音樂製作人杜自持（Andrew Tuason）是本屆城市音樂會首發陣容的音樂人，他帶著樂隊成員來到了永慶坊。他們將歷史文化街區的本土元素和爵士音樂相融合，讓市民在西關風情的建築中感受到爵士音樂的魅力。

樂團為市民帶來精彩表演

作為香港著名製作人，杜自持自20世紀80年代開始一直以唱片監製、作曲家、編曲家、指揮和演唱會音樂總監等身份活躍於樂壇，曾為張學友、 劉德華、成龍、譚詠麟等多位著名流行歌手的演唱會擔任製作人及音樂總監。

音樂會吸引市民圍觀

出於對爵士音樂的熱愛，杜自持於2021年初成立20人的大樂隊，當中包括13位管樂手和7位節奏組樂手，多位成員更是亞洲著名音樂人。他們是香港頗有名氣的 「星級」 大樂隊，在香港的音樂會一票難求。