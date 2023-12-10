廣東英德紅茶爆火出圈：一片小茶葉如何撬動百億大產業

一碧萬頃，茶香四溢，獨具「山韻」，從英德紅茶的「再翻紅」、小青柑的「爆火」再到單樅鴨屎香的「真香」，廣東茶在近年來實現了在國內迅速「出圈」，更是香飄海外。



事實上，廣東是中國茶葉主產區、全國茶葉消費量和流通量第一大省，也是重要的茶葉出口省份。2022年，廣東茶葉產量達16.08萬噸，茶葉年消費量（含流轉量）約25萬噸。其中，廣東茶葉出口量達4000噸，出口額4.7億元（人民幣，下同），主要銷往日本、馬來西亞、美國、澳門、德國、加拿大、香港等國家及地區。

伴隨著這些神奇「東方樹葉」一起的，還有中國向世界呈現的獨特的中華茶飲歷史和文化力量。與此同時，目光轉內，通過金融助力實現「聯農帶農」，小茶葉背後的大產業實現了繪就出廣東鄉村振興的美麗圖景。

萬畝茶園香飄海外，《羊城晚報》與農業銀行廣東省分行攜手組織進行了廣東省內的一杯茶的「出海」深入調研。希望以此加大廣東茶文化傳播力度，助推中國元素加速走向世界。

英德紅茶國家現代農業產業園。（羊城晚報）

十月的英德，銀杏金黃，迎風飛舞，待採摘的秋茶卻是一片翠綠。在英德市英州紅茶業有限公司（以下簡稱「英州紅」）的茶園基地上，青山相依、空氣清新濕潤，三三兩兩的茶農們正戴著斗笠和防蚊帽，在半人高的茶樹旁一刻不停地採摘。他們飛快地摘下兩把嫩黃茶尖，投入背後竹簍，未來在經過一道道工序後，一抹茶香將被呈現到世人面前。

「英德紅茶一年採摘三季，春茶鮮爽醇滑，夏茶滋味濃郁，秋茶香氣獨特，各有特色。」英州紅公司黨支部書記吳慶尚告訴記者，冬季一般讓茶樹休養生息，蓄勢來年春茶頭采。從春天頭采，到冬日休養，這1000多畝的茶園，已經成為當地群眾勤勞致富的一座金山銀山。

今年4月，央視發布了「聽古琴品香茗——松園茶敘續寫中法友誼新篇章」的重要新聞後，直接推動了廣東茶葉的火爆出圈。實際上，英德紅茶市場日漸暢旺的背後，離不開近年來英德市委、市政府的大力推動，也離不開英德茶企從種植、生產到銷售等產業鏈各環節的積極探索和努力創新。這一片神奇的東方樹葉，不僅為世人帶來了更為驚豔和豐富的茶飲，也是當地生生不息的財富源泉，成為清遠英德經濟騰飛的產業基礎之一。

從出口創匯到「爆火出圈」

「英德市位於粵北山區南部，屬亞熱帶濕潤性季風氣候，境內溫暖多雨，土地肥沃，有機質豐富，孕育出風味獨特的英德紅茶。」清遠市農業農村局副局長李敏懷告訴《羊城晚報》記者。上個世紀50年代，英德率先引入雲大種茶籽試種，第一批「英德紅茶」問世後，濃香鮮爽帶有濃郁花香的英德紅茶深受外國客戶的好評，也讓英德紅茶成為全國紅碎茶的精品代表之一，出口全世界70多個國家和地區，並成為出口創匯的重要產品。

在計劃經濟時期，英德茶廠只需負責生產加工，產出的英德紅茶則冠以「金帆牌」的商標，統一由廣東省外貿進出口公司負責出口。進入21世紀後，市場經濟從實際消費需求出發，英德市委、市政府將茶葉列為農業重點扶持產業，以市場為導向，以規模化、產業化、標準化為目標，在提升品質和創新工藝的基礎上，將茶產業推向了一條依託市場自我健康發展的道路。

「我們2018年就與廣東省農科院茶葉研究所合作，投資千萬元新建中央智能茶廠，規模化生產紅條茶。」英德龍頭茶企之一的英九莊園相關負責人吳鏡文告訴記者，「將萎凋、揉撚、發酵、烘乾等一系列傳統人工製茶工序，實現全程連續化、自動化和清潔化生產。」英德紅茶生產加工實現了標準化生產和數字化精準控制，並大大提升了茶葉產量，也使茶葉品質的穩定性得到保證，解決了傳統手工制茶工藝的「痛點」。

隨著英德紅茶的產業標準化的不斷提升，品牌影響力也逐漸擴大，產業發展已呈百花齊放之勢。據行業統計，英德紅茶目前總種植面積達17.7萬畝；產量5598噸，同比增長4.48%；產值26.99億元，同比增長25.54%，預計2023年年底綜合產值達到75億元。目前，英德市共有茶企659家，其中省級重點農業龍頭企業12家，帶動從業人員15萬人。

如今，英德紅茶不僅獲評國家地理標誌證明商標，還列入首批中歐「100+100」地理標誌互認保護清單。有著這種特殊「身份」的加持，2022年清遠市委、市政府更是明確提出將英德紅茶打造成為百億農業產業，英德紅茶作為英德市支柱農業產業之一，並出台《英德紅茶創百億產業行動計畫》等一系列支持政策。

銀政企探索產業發展新路徑

「根據《清遠市打造五大百億農業產業實施方案（2023-2025年）》，我們制定了《英德紅茶創百億行動計劃（2023-2025年）》。」李敏懷表示，具體推進的方向包括種業提升、種植生產、加工、倉儲物流、科技和人才、品牌推廣、市場等全方位的體系建設，從而做大產業規模、做優產品結構、做強品牌優勢、延長產業鏈促進一二三產業融合發展。

在具體措施上，當地政府一方面引導企業投入技術創新，用技術創新提升農產品的品質、產量和產品附加值；另一方面，鼓勵企業推動橫向全產業鏈發展模式，建立若干個區域化加工服務中心，為中小規模茶企或茶農代加工生產後打造企業產品品牌。

金毛毫，是英德紅茶中英紅九號特級茶，採摘一芽一葉鮮嫩芽葉製作而成，近3萬顆芽葉才可以製作一斤特級金毛毫。（微博@南方日報）

從樂廣高速英德收費站下來，沿358國道不到20分鐘的路程，就可以來到英州紅所屬的茶趣園大茶壺鄉村旅遊景區，這裡曾是一片荒地，如今變成了千畝茶園。「我們在這裡墾荒種茶，盤活山地，探索茶業發展新路。」吳慶尚告訴記者，根據政策指引，英州紅走上了一條集育苗、種植、加工、銷售、文旅、精深加工等於一體的全產業鏈發展模式，並依託風景秀麗的生態茶園，將茶園生態環境、茶生產、自然資源、茶文化內涵等融為一體，綜合開發具有多種旅遊功能的新型旅遊產品。

有了政策指路、有了企業規劃，在具體操作中，遇到的最大困難是什麼？吳慶尚坦言：「不能免俗，會階段性缺錢。」2019年，英德市英州紅茶業有限公司需要擴大種植規模，需要增加資金投入，但由於缺少合適抵押物，獲得貸款難度較大。農行清遠英德支行瞭解到這一情況後，支援該公司以茶樹林權作為抵押物，及時向其發放「紅茶貸」200萬元，為企業產業化發展提供了充沛資金。

一家企業的資金問題解決了，怎樣複製給更多有心做強做大的茶企？農行清遠英德支行給出了自己的答案：創新推出「政府增信+農業龍頭+基地+農民專業合作社+農戶」貸款模式，通過發揮銀政企等多方合力，支援帶動龍頭企業發展，推動紅茶種植集中連片，也帶動農戶種茶積極性，實現了企業增盈、農民增收。截至目前，農行清遠英德支行已累計向英州紅茶園周邊121戶農戶發放貸款，貸款餘額239萬元，並帶動近400戶農戶創收增收。

「聯農帶農」共繪鄉村新圖景

經濟的發展，最終是為了美好生活的實現。「一片葉子，撬動一個產業，富裕一方百姓」，吸引著更多民眾投身到茶產業當中。

英九莊園在中央智能茶廠的基礎上，打造了「1+N」（即1個總部中央智能茶廠+N個區域初製加工基地）的發展模式，以加工技術服務中心總部，提供標準化加工技術體系，統一輸出技術和人才，服務周邊家庭農場，為家庭農場提供標準化的種植、加工技術服務。目前，已有42個家庭農場，4個專業合作社納入「『1+N』+家庭農場」產業化聯合體中，直接帶動1600餘戶茶農，輻射帶動3萬餘畝茶園。

金融助農塑品牌，實現農村好生活。在英州紅的茶趣園大茶壺鄉村旅遊景區裡，勤豐村村民鐘貴娣在這裡有了自己的小攤位。逢人就推薦自家產的紅皮花生，邀請大家嘗一杯可以清肝明目的「降火茶」，還熱情地把當地的竹筍幹、豆腐皮等介紹給遊客。

「攤位是免費的，我們只交衛生費，農閒時或者旅遊旺季，我們就守著攤位。」鐘貴娣感慨道，現在最大的確定性就來自跟上了當地龍頭企業的發展步驟，不僅種植茶葉有收益保障，還能通過他們的旅遊景區提供的攤位為家裡實現多個管道收入。

產業振興是鄉村振興的重中之重。當前英德從科技、生產、人才三處多點發力，用產業振興持續賦能鄉村振興。英州紅投入1000多萬元引進的英國技術的CTC紅碎茶生產線，是廣東第一條紅碎茶生產線，已在今年8月投產。該生產線原料主要以夏茶為主，大幅提升夏茶價值，有效解決英德紅茶夏茶茶青銷售問題。根據單日可加工60噸茶青計算，可有效解決周邊6個鄉鎮茶農以夏茶為主茶青的銷售問題，農戶增收1萬元/畝，「聯農帶農」效果明顯。

不荒了、路變寬了、荷包鼓了……以「茶」鋪就鄉村振興路惠及茶農，成為當地農戶實現增收的新亮點。不斷發展的英德紅茶，正在講述著一個個因茶致富、因茶興業的故事。隨著紅茶產業規模的不斷擴大和人們的生活日益幸福美滿，起伏綿延的茶園將成為鄉村最美麗的風景。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

