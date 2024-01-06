哈爾濱旅遊火爆鄂倫春族都上街　網民驚：上次請出他們的是乾隆

2024年元旦假期，哈爾濱文化旅遊市場持續火爆。許多哈爾濱市民驚嘆為了吸引南方來的遊客，多了很多從來沒看過的漂亮裝飾、有翅膀的馬和熱氣球，更令人驚嘆的是長期隱居山林的鄂倫春族也出來大街上，網民們玩笑稱「上次把鄂倫春族請出大興安嶺的還是乾隆」，不少哈爾濱人也表示，從小生長在這裡，「從來沒看過鄂倫春族，也沒看過這麼熱鬧的哈爾濱。」



獨寵｢南方小土豆｣ 哈爾濱政府市民熱心攬客爆火 元旦創收60億

中國唯一可以合法打獵的民族：鄂倫春族參加過東北抗日聯軍

據了解，鄂倫春族主要分布在內蒙古自治區呼倫貝爾盟鄂倫春自治旗、布特哈旗、莫力達瓦達斡爾族自治旗和黑龍江省北部的呼瑪、遜克、愛輝、嘉蔭等縣。據2000年第五次全國人口普查統計，鄂倫春族人口為8196人。

不過，對於網絡上流傳的「上次把鄂倫春族請出林子裡的是乾隆」，亦有鄂倫春族人上網留言反駁稱1930年代鄂倫春族有參與東北抗日聯軍，呼籲大家玩笑歸玩笑，「不要忽略鄂倫春族對祖國的貢獻。」

事實上，鄂倫春族作為內地最後一個狩獵民族，鄂倫春人曾身騎駿馬、手握獵槍，過著遊獵生活。1953年因政策安排，族人下山定居，結束遊獵生活，並非還生活在林子裏。

另外，鄂倫春族曾經多次在兩會上引發討論。2021年舉行的十三屆全國人大四次會議內蒙古代表團審議上，一隻「小鹿」認真做筆記的場景引起網民注意，原來是鄂倫春族的狍頭皮帽。

狍頭帽子是鄂倫春族人的傳統服裝（點圖放大）：

+ 3

在2013年3月5日，第十二屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂開幕，來自內蒙古的全國人大代表何勝寶，也曾頭戴狍頭皮帽趕赴會場，引人關注。

根據北京服裝學院博物館的介紹，狍頭皮帽是鄂倫春族人狩獵時的極好偽裝，獵人們穿上狍皮衣，戴上狍頭皮帽，穿上狍腿靴，走路時安靜無聲。鄂倫春族青壯年和老年人也會在節日裡戴上這樣的帽子慶祝。狍頭皮帽是集保暖、偽裝、裝飾三大功能為一體的帽飾。

哈爾濱寵南方小土豆、香港小薯仔

今年冬季，身材嬌小，戴可愛帽子，穿淺色羽絨服，拖行李箱的南方遊客「佔領」冰城哈爾濱，當地人為湧入的南方遊客起愛稱為「南方小土豆」，更有許多哈爾濱市民熱心地喊著「南方小土豆」給他們提供免費接駁和禮物。由於土豆在香港叫「薯仔」，香港遊客則自稱「香港小薯仔」，分享許多在哈爾濱遊玩的影片。

+ 4

據了解，今年冬季哈爾濱湧入大量南方遊客，主要目的就是來賞冰樂雪。當地政府因此出台了一系列措施保障遊客，更出現不少市民自願當司機愛心接送，只要遊客在路邊揮手，就可以免費乘車，哈爾濱人親切地呼喚「你們是南方小土豆吧？快上車」的影片在抖音廣傳，成為哈爾濱的一道風景。

哈爾濱人將身材嬌小，戴可愛帽子，穿淺色羽絨服，拖行李箱的南方遊客愛稱為「南方小土豆」。（視覺中國）

據哈爾濱市文化廣電和旅遊局提供數據測算，截至元旦假日第3天，哈爾濱市累計接待遊客304.79萬人次，實現旅遊總收入59.14億元。遊客接待量與旅遊總收入達到歷史峰值。

亦有許多哈爾濱人在網絡上分享「（哈）爾濱，你怎麼了？」，內容大多是「哈爾濱都不像哈爾濱了」，影片指出松花江出現熱氣球、有翅膀的馬還有聖索菲亞教堂上的人造月料，有不少博主開玩笑說「別再問本地人攻略了，今年的哈爾濱我們都不認識」，足見為了吸引遊客，哈爾濱做出的努力。