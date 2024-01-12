中央芭蕾舞團 相隔十年再次在香港公演《紅色娘子軍》《天鵝湖》

冬至陽生，歲回律轉。1月10日晚，中央芭蕾舞團在香港文化中心大劇院以「看家劇碼」芭蕾舞劇《紅色娘子軍》為2024年「國風國韻飄香江」系列文化活動隆重啟幕，活動當天香港不同界別近兩千名觀眾一同觀看了演出。

今年是芭蕾舞劇《紅色娘子軍》首演60周年，也是時隔十年再度為香港觀眾重現這部中國芭蕾史上的里程碑之作。根據梁信同名電影文學劇本集體改編的芭蕾舞劇《紅色娘子軍》無疑是中國芭蕾藝術的「名片」，她凝聚淬煉西方芭蕾的審美和技術，融合中國故事達到至真至美的藝術高峰。舞劇中的音樂《娘子軍連歌》《萬泉河水清又清》等都是觀眾耳熟能詳的優美旋律。舞臺上60名藝術家傾情演繹，重現英姿颯爽的“頭戴軍帽，腳穿足尖鞋”的中國娘子軍形象，展示中華民族不屈不撓奮鬥精神，綻放出中華民族芭蕾藝術之花的獨特魅力。當史詩般的音樂奏罷，全場沸騰，在觀眾持久熱烈的歡呼聲與叫好聲中，演員一次次謝幕。今晚2024“國風國韻飄香江”成功啟幕；《紅色娘子軍》60周年紀念演出香港站首演告捷。

此次「國風國韻飄香江」在10日和11日完成兩場《紅色娘子軍》演出之後，將於13日至14日演出中央芭蕾舞團的「鎮團之寶」瑪卡洛娃版芭蕾舞劇《天鵝湖》。瑪卡洛娃版被譽為世界最好的版本之一，中芭的瑪卡洛娃版《天鵝湖》是站在俄羅斯學派的基礎之上的創新，無論是舞蹈、戲劇、音樂還是舞美，都顯出了綜合的實力。相較於世界各地芭蕾舞團的不同版本，中芭演繹的《天鵝湖》以陣容龐大、功底深厚的「群鵝」而享譽世界。在舞蹈演繹上，中芭的演員傳承了俄羅斯學派古典、純正的基礎，又在表演中加進了中國人的柔美和內在。

「國風國韻飄香江」由中華人民共和國文化和旅遊部、香港特別行政區政府、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室共同指導，紫荊文化集團傾情助力，北京中演環球藝術製作有限責任公司主辦，旨在支持香港打造中華優秀文化傳播基地，積極推進中外文化藝術交流中心建設。

*資料及相片由主辦單位提供