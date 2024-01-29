農曆新年前3大生肖吉星高照　「一路旺到過完年」財源滾滾來

就快要過年了！《搜狐網》指出有三大生肖在過年前這段期間運氣特別好、鴻運當頭，生活順利、財運超旺，可以開心的過個好年。



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一、生肖雞

屬雞的人這段期間有「國璽」、「天忌」入正確宮位，使得財運開始回升，可說是喜鵲登門送上美好祝福，運勢大洗牌，迎接財富上門，可望擺脫前陣子的不順和勞累，生活上會充滿活力，事業也會一步一步順利前進。

二、生肖蛇

屬蛇的人在過年前受到吉星照耀，致富之路變得平坦許多，當機會來臨時一定要好好抓住，這段期間一切事情都會很順利，馬上就會有一波好運來到，接著財運直線上升，事業方面也會順暢無比，度過一段好運時期。

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三、生肖豬

屬豬的人將受到「紫霞」、「龍德」吉星特別關注，過年前一直到過完年這段期間好運連連，生活和事業上都會遇到很多機會，唾手可得的財富也會出現，家庭興旺，天天都過得很開心，萬事如意。

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