施工發現千年古墓　隋煬帝陵遺址公園試運行　展牙齒、蕭后鳳冠

位於江蘇揚州的隋煬帝陵遺址公園，上周六（6日）起對外開放試運行。不僅公開展示帝后陵寢，還有隋煬帝楊廣的牙齒和蕭后的鳳冠。



綜合內媒報道，隋煬帝陵遺址公園位於揚州市邗江區西湖街道蜀霞路1號，佔地面積11.07萬平方米。帝陵遺址位於公園正中，是在隋煬帝與蕭后墓葬原址上修建而成的保護與展示陳列建築。

帝陵遺址外觀，借鑒隋唐時期帝陵的「覆斗」型制，並與傳統建築廡殿頂形式相結合，被專家們譽為「落地的皇冠」。南側有鏡鑒池，南北長49米、東西寬14米，代表隋煬帝終年49歲、在位14年。而圍繞帝陵遺址還設有青史朗鑒、隋唐歷史展示、瓊花苑、隋皇詩碑等景觀。

帝陵遺址內，隋煬帝與蕭后磚室墓葬並排陳列，在蕭后墓葬北部，遊客可通過放大鏡清晰觀看到隋煬帝墓葬內出土的兩顆牙齒。四周墻壁上，以圖片的形式，具體展現考古發掘過程，記錄重要節點。在展陳手段上，還運用了星象圖、沙盤、3D影幕等形式，完整展示帝陵的構造過程。

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據了解，清嘉慶十二年（1807年），學者發現，現揚州邗江區槐泗鎮槐二村一處土墩為隋煬帝陵。之後很長一段時間，槐泗陵址被認為是隋煬帝墓所在地。

及至2013年，邗江區西湖街道司徒村曹莊一處房地產項目，施工中意外發現刻有「故煬帝墓誌」的古墓，後確認為隋煬帝與蕭后最後埋葬之地。其後，揚州市文物考古研究所等單位對陵墓進行搶救性考古發掘，出土隋煬帝墓志、蕭后鳳冠、十三環蹀躞金玉帶、鎏金銅鋪首等文物400多件（套），還發現了兩顆男性牙齒和女性人骨遺骸。

該項目還先後獲評「中國社會科學院考古學論壇2013年中國考古六大新發現」、「2013年度全國十大考古新發現」。2019年，隋煬帝墓被國務院公布為全國重點文物保護單位。