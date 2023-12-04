江蘇揚州一學院食堂麻醬中現老鼠　網民憂高校食安問題難監管

網傳江蘇揚州江海職業技術學院食堂的麻醬盆中有老鼠。12月4日，該校校辦人員確認事件。當地教育部門表示，屬地網信、公安、市場等部門已經介入，具體情況仍在調查。



12月3日，爆料者已將原影片刪除，但仍有不少網民在其他影片評論區詢問該事件情況。有網人將事先保存的影片截圖發至評論區，稱「別擔心，替你截圖了」。另有網民評論稱，涉事方為該校第二食堂梅花餐廳麻辣燙。

該校校長辦公室的工作人員證實事件屬實，並稱具體情況正在調查中。至於涉事商家是已經停業還是仍在運營，對方則稱不清楚。

江蘇揚州江海職業技術學院食堂的麻醬盆中有老鼠。（海報新聞）

江蘇省教育廳工作人員稱，有關人員已與學校聯繫，屬地的網信、公安、市場等部門已經介入，目前相關情況仍在調查中。

據學校官網信息，江海職業技術學院位於江蘇省揚州市，1999年經江蘇省人民政府批準籌建，2004年又經江蘇省政府批准、教育部備案，正式成為具有獨立頒發專科文憑資格的民辦全日制高等職業院校。

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今年以來，內地高校多次爆出食安問題。今年6月，江西工業職業技術學院有學生在餐食中吃出老鼠頭，食堂工作人員及南昌官方卻「指鼠為鴨」堅稱是鴨脖，直至江西成立聯合調查組，才判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部。涉事食堂被吊銷食品經營許可證，涉事企業和法定代表人頂格處罰。

今年10月，華北理工大學學生又在食堂飯菜中發現疑似「鼠頭」的異物，食堂卻「指鼠為牛」，稱異物是牛肉。河北唐山市市監部門其後介入調查。

網民睇法：

求喝過這桶醬的人的心理陰影面積

老鼠是小事，嚴重的是老鼠身上攜帶的亂七八糟的微生物，細菌，都和麻醬融為一體了

無孤有偶，這是為了預制菜不斷鋪墊啊。食堂今年第四次了。人為導演的吧？

沒意思 這學校一點也不犟 怎麽一下就承認了？ 就不能說是鴨脖嗎？

校方至少大方承認了，有點進步。

高校的食堂真的無法監管嗎？

必須嚴格執行，對孩子的食堂進行安全檢查，消毒

