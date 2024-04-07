日本文具界指標性大獎KOKUYO　認識大獎得主「削鉛筆」幕後功臣

撰文：何國龍
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【日本文具/ 日本設計/ KOKUYO】日本文具一向予人簡約、實用、人性化的感覺，我們從小到大，無論是在學校、辦公室還是家裡總會用到產自日本的文具。自2002年起，由著名日本文具生產商舉行的KOKUYO DESIGN AWARD每年都會定立特定的主題，吸引優秀的設計參選，從中評選出一項大獎及三個優秀獎，獲選的作品將有機會商品化。今年比賽以「Primitive」為題，意指「原始」，帶有回歸本源、重新定義本質的意義，最近比賽結果出爐，由設計師伝野輔的「削鉛筆」獲得大獎。

應屆以「看穿本質的視角」為題，獎盃採用放大鏡造型，表達出透視本質的意味。（圖片來源：KOKUYO DESIGN AWARD 2024）

KOKUYO（國譽集團）是一家創立自1905年的家具和文具生產商，紮根於大阪最初以生產日式帳本起家，現時已成為了全日本最大的辦公用品供應商。由KOKUYO發起的設計比賽具有指標性，亦能夠從中發掘出設計趨勢和具有潛質的設計師。每一屆的比賽主題都別具深意，例如去年以「Embrace」為題，寓意在混亂中找到共鳴，在黑暗中找到美麗的事物。切合疫情之後的社會，更需要在日常生活中獲得微小的感動時刻。今年的主題「Primitive」鼓勵人們思考回歸原始重新塑造未來，在文具設計上，則涉及到材質的運用，如何可以突顯事物的本質，從中發現更多更大的可能性。

你從「原始」這個詞看到了甚麼？接近自然的「原始」狀態，是未經打磨、提煉或開發之前的原始狀態⋯⋯在今年的設計獎上，我們將「原始」解讀為「重新定義本質」，當我們回到「原始」想像未來時，我們會看到甚麼樣的進化？當我們重新思考我們所習慣的存在時，我們可能會看到進一步進化的可能性。透過利用我們獨特的視角和創造力去探索每一個「原始」，請提出未來甚麼將作為「本質」保留下來。
KOKUYO DESIGN AWARD 2024
奪得大獎的伝野輔，其創作概念為「削鉛筆」（圖片來源：KOKUYO DESIGN AWARD 2024）

今年比賽吸納到多達1,480件作品，當中876件來自國內、604件來自國外，通過初審之後十件作品入選，從中選出一項大獎和三項優秀獎。為呼應主題，應屆的視覺元素和獎座都應用了「眼睛」元素，象徵著「看穿本質的視角」，獎盃採用放大鏡造型，表達出透視本質的意味。奪得大獎的伝野輔，其創作概念為「削鉛筆」，作為商品是一件可以創造出用家想要的形狀的鉛筆材料。概念源自於設計師本人的經歷，由於他自小就有一雙比別人大的手，所以往往不能很好地握住標準的鉛筆，從而發展出獨特的握筆方式。他指出從小至今仍未能找到一支真正適合他使用的鉛筆，於是索性自己設計，他認為這件作品會得到共嗚，相信除了他之外還有不少人對於標準化產品感到不舒服。

伝野輔設計的「+住宅滅火器」（圖片來源：+maffs）
伝野輔設計的「+住宅滅火器」（圖片來源：+maffs）

伝野輔擅於以用家的角度去設計產品，他早前為品牌「+maffs」設計過一款家用滅火器，「+住宅滅火器」簡約而型格的外型深受歡迎，當中的「＋」號代表著十字架，也有著安全和保障的意味，滅火器沒有如傳統般以鮮紅色為外觀，除了希望以溫和的方式為生活環境增添防災概念，亦因為傳統滅火器往往與家居不太配合，使之常被放置在看不見的地方或倉庫，不便於緊急使用，改良的設計希望可以融入生活，優雅的紙質標籤可以寫下購買日期和到期年份。

田中聡一朗的「Memento」（圖片來源：KOKUYO DESIGN AWARD 2024）
大原衣吹的「移ろう色鉛筆」（圖片來源：KOKUYO DESIGN AWARD 2024）

另外的三項優秀獎亦匠心獨運，例如田中聡一朗的「Memento」是一種鵝卵石白板，設計師有見於現代人會習慣在紙上寫下筆記然後扔掉，但在遠古時符號是記錄在石頭上的。鵝卵石般的外型可以在辦公桌上營造獨特的風景，寫上備忘後隨時擦掉重用，是一件介乎於現代與原始的作品。至於大原衣吹的「移ろう色鉛筆」（過渡色鉛筆）希望透過鉛筆顏色的變化來表達植物從種子發芽、長葉、開花、枯萎的生命周期，有如季節的變化、花朵的形狀變化一樣，顏色隨著使用而改變，正如植物每天為我們的生活和風景增添色彩。最後有佐藤貴明和深沢真緒共同設計的「滴付箋」（水滴便籤），水滴其實是淚水的痕跡，象徵了在閱讀過程中感動心靈的瞬間，水滴可以在任何書頁上留下標記，不會如傳統書籤一樣突出來，有著一定的厚度所以在翻閱書籍時令到標記的頁面自然打開。

佐藤貴明和深沢真緒共同設計的「滴付箋」（圖片來源：KOKUYO DESIGN AWARD 2024）
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