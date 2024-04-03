巴黎奧運2024｜法國客製化隊服　以運動員需要出發的最時尚設計

【巴黎奧運2024】巴黎奧運即將於7月26日至8月11日舉行，除了奧運官方已釋出有關的視覺元素和設計之外，各國團隊亦紛紛公布國家隊服。每一屆奧運不單只是國家之間的運動競技，同時亦是一個難得機會向世界展示國家及民族文化，作為主辦城市，巴黎這個時尚之都早已在獎牌、Logo等設計上展現出其強大的創意能力與獨有的美學特色，早前更釋出法國國家隊服，被民眾譽為可能是最時尚的運動服。



（圖片來源：Stéphane Ashpool的instagram/stephane_ashpool）

是次的國家隊服請來了巴黎本地品牌Pigalle的創立人Stéphane Ashpool以及著名的法國品牌「高盧公雞」Le Coq Sportif聯手合作打造，Le Coq Sportif作為經驗老手早於1912年至1972年間為法國奧運國家隊製作隊服，至於Stéphane本身除了熱衷於設計，也對籃球充滿熱誠，另一個身份為業餘的籃球教練，所以他定必深知運動員的所需，是次被委任為奧運和殘奧代表隊的藝術總監，需要為多達800名運動員設計在選手村使用的服飾以及隊服，絕對是一項龐大而任重道遠的任務。

（圖片來源：Stéphane Ashpool的instagram/stephane_ashpool）

雖然責任重大，工作量亦龐大，Stéphane並沒有為求達到目的而避重就輕，反之在設計之前訪問了運動員的意見，除了在物質的層面上照顧運動員，亦在心理上有所顧及。雖然奧運關乎到國家的形象，所以國旗及其代表顏色是不可或缺的，不過運動員們卻一致認為不想自己變成一面行走的國旗，希望能夠兼顧時尚和現代感，同時帶有傳統的法國元素。

（圖片來源：Stéphane Ashpool的instagram/stephane_ashpool）

（圖片來源：Stéphane Ashpool的instagram/stephane_ashpool）

還有不少運動員希望他們穿上隊服能夠「發光發熱」，除了是精神上的意思，亦希望達到奪目搶眼的效果，台上一分鐘，台下十年功，作為觀眾我們僅僅在電視屏幕上見到他們的一瞬間，卻代表了運動員多年來的付出和努力。聯想到他們前往奧運舞台路途上經歷過的波折，Stéphane特意將之形象化，幻化成一些微妙而迷人的曲線條紋，應用在一些隊服之上。此外，白色由於簡潔又專業的形象常被用在運動服，加上是法國三色旗其中一種主要顏色，不過Stéphane卻不想洋溢著過多的運動氣息，於是將白色調較為偏向溫暖色調的奶白色。每位運動員都會得到四套隊服，分別是在選手村穿著的、準備比賽及訓練用的、進行賽事用的還有登上頒獎台的服裝，寄望他們能夠得到獎牌。

（圖片來源：Stéphane Ashpool的instagram/stephane_ashpool）

（圖片來源：Stéphane Ashpool的instagram/stephane_ashpool）

每種運動形式都有相應的獨特設計，在基本的藍白紅漸變色調之外，還要因應比賽的傳統、性能等進行客製化，加入羽毛、刺繡、絲綢等材質，例如飄動著羽毛的體操服是Stéphane最愛的，令他聯想到作為體操運動員的母親。至於柔道服首次採用法國的物料製造，則需要得到日本的許可，使得法國製造的柔道服別具意義。對於單車選手，除了服裝還有一系列的裝備如太陽眼鏡和頭盔，整體配搭出未來感令人印象深刻。