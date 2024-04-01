跨界設計大師「塑膠王子」Karim Rashid：設計必須面向大眾和社會

設計從來並非高高在上的事，在生活的各方面都可以有設計的參與，使得生活質素有所提升，甚至令用家使用起來更快樂。一位埃及裔加拿大工業設計師Karim Rashid，憑著其獨特的設計語言及極為多產的作品，得到「全美洲最著名的工業設計師」之美譽，由於其設計風格大膽鮮明，並且擅於運用塑膠物料，又得到「塑膠王子」之稱號。



圖片來源：Instagram/karim_rashid_official

Karim有不少標誌性的作品打響名堂，而且極多的產量令他的作品遍佈世界，不斷與各大品牌合作，4,000多件作品奪得過300多個獎項，作品包括家具、奢侈品、平面設計、品牌設計等，甚至由工業設計涉足至酒店及住宅設計，對當代設計界影響深遠。Karim曾透露他酷愛粉紅色，所以早年常以粉紅色造型示人，作品所用的色調都非常鮮明，個人風格強烈。Karim的家庭充滿著藝術氛圍，父親是抽象藝術家、兄弟是建築師、妹妹則是畫家和音樂家。他自小就表現出對於藝術的天分，在高中畢業禮所穿著的是自己縫製的粉紅色西裝，大學攻讀工業設計。

Karim的職業生涯中設計了大約200張梳化（圖片來源：Instagram/karim_rashid_official）

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在Karim的眼中工業設計並非一些宏大的事情，他認為作品要具備人性化的精神，物體本身和空間都帶有一種心理層面的力量，尤其是顏色可以直接影響人們的情感。他之所以喜歡粉紅色，是因為它予人一種幸福感、活力和積極的精神。另外他喜歡簡約流暢的線條和外型，喜歡在容易得到的物件中取材，再從中尋求突破和延伸出物料的更多可能性。他的設計領域非常豐富多元，涵蓋大眾與高端市場，經過設計洗練出來的產品不單只具有本身的美感，還能提升用家的品味，所以深受用家喜愛。

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現時Karim的作品被20多個地點收藏起來，包括世界各地的博物館如MoMA、龐比度中心，曾操刀Giorgio Armani的概念店、Kenzo的香水瓶、Artemide的燈具、亦與Audi、三星、Swarovski等品牌合作過。不過他特別喜歡設計各式各樣的椅子，在1998年至2018年這20年間設計了10張著名的躺椅，他指出設計躺椅是一個挑戰，當中取決於材料、技術、生產技術、市場、價格、環境、舒適度等等因素，所有這些標準都影響了躺椅的形式。

Oh Chair（圖片來源：Instagram/karim_rashid_official）

其作品無數不能盡錄，但說到具有代表性的經典作品，不得不提為品牌Umbra設計的「Oh Chair」，這張椅子使用塑料成型加上不鏽鋼鍍膜技術製成，特點是符合人體工學並且方便疊放，室內外空間皆可使用，外型優美外兼具實用性。Karim在Oh Chair展現出色彩與材質上的大膽可能，將其個人風格轉化成大眾可以接觸到、使用到的作品。椅子的舒適設計為人體提供緩衝，堅固又靈活，使用過的用家都對此愛不釋手。於Karim的眼中，設計不單只是藝術的一種，而且著重於解決問題，藝術旨在展現自我，但設計必須面向大眾。