迪卡儂Decathlon更換新標誌　沿用48年終迎來新設計背後的原因是…

【Logo設計】迪卡儂（Decathlon）是一個深入民心的運動品牌，因為多元化和宜人的價錢定位，大量的運動愛好者都是其顧客。如果大家也曾擁有這過個品牌的產品，又知否它來自法國有長達48年的歷史？而且曾經是世界上最大的運動品牌。現時年收入高達150億美元，穩佔著全球第三大運動品牌的位置。說起迪卡儂是因為品牌最近更換了新Logo，將會為品牌帶來了甚麼改變？



新舊Logo（圖片來源：Decathlon）

在這個新Logo出現之前，原來48年以來迪卡儂只有文字而沒有標誌的，身處於一個領先世界大部分運動品牌的地位，缺乏標誌會減低員工以及顧客的歸屬感，是次為迪卡儂進行品牌設計的品牌顧問公司Wolff Olins指出，迪卡儂雖然在全球擁有多達2,000家專賣店，在策略上亦具有高度的包容性，既可滿足專業人士亦能顧及初學者的需求，但對於運動的文化影響卻很微弱，並正在漸漸失去年輕的受眾群。顧問公司甚至指出：「人們伴隨著迪卡儂長大，但並不完全想要迪卡儂⋯⋯」Logo的重要性在於，並不僅是一個標識符號，也是予人的印象，甚至象徵了一種態度、一個群體。

圖片來源：Decathlon

雖然一個Logo並不能完全地解決品牌面臨的問題，但也不失為向前踏進了一步。透過新形象，迪卡儂希望可以適應70個市場、85項運動、4個練習等級以及線上與線下的市場，面對著的受眾群多得難以想像，世界上有超過30億人參與運動，以迪卡儂的包容性與滲透率這些潛在用戶為品牌帶來極為可觀的收益。雖然品牌未必是最講求設計，但絕對能夠迎合到大部分運動愛好者的需求。尤其是較低的價格深受愛戴，原來是品牌希望更多人可以參與運動，不想讓購置裝備成為了做運動的負擔。至於能夠保持低價的原因則在於規模，從設計到生產全是由品牌一手包辦。

圖片來源：Decathlon

「Decathlon」這個名字來自十項全能，於1976年創立的首家店舖設於法國里爾的小村莊Englos，於1986年開始設計與生產自家品牌的產品，同年於德國設立法國境外的第一家分店，在1988年進駐亞洲。來到2007年是為品牌的重要里程碑，營業額達到61億美元，成為當時世界上最大的運動品牌。於2016年已在全球28個地區開設分店，自家品牌極為豐富，根據不同運動類別有十多個子品牌，例如主打登山露營器材的「Quechua」、水上運動的「Tribord」、健身器材的「Domyos」等。

是次的新Logo名為「L’Orbit」，意指「軌道／太空中物體繞著行星的運動路徑」，形狀酷似是在品牌名字中「ca」字母演化出來，亦能反轉變成「e」，新設計的核心是象徵戶外的需要，圖形像座山、一張帆、或者海浪，反映了眾多的運動類別，上山下海都能顧及。符號以強烈的角度為靈感，傳達了運動和循環理念，希望通過運動的奇蹟來感動人們。創造品牌標誌時還特意與業內其他公司區分開，因為Logo需要明確關注不同受眾的情感，此外亦為品牌換上另一種主色調，設計出一套專屬的字體「Decathlon Sans」，一種乾淨簡潔的字體，帶有動態和活力，獨特的字體可以傳達一種超越標誌的品牌感，正如每個人有各異的字跡。採用了新Logo之後，無疑令到品牌變得更立體、更生動，不似得只有文字般乏味，還更能訴說品牌的故事，為運動注入樂趣。