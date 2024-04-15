日本設計藝術新星Yunosuke　所見所聞融入City Pop風格假日療癒感

【設計/藝術/插畫/亞洲藝術新星100】創作的靈感泉源很多是來自生活和經歷，平日的所見所想、情感和感受都會融入作品之中，影響著作品的靈魂與風格。於日本近年有一位平面設計師和插畫家Yunosuke，乍看之下其作品既有著濃厚的日式風格，簡約而自然有機的線條，卻又帶有一種來自美式平面設計常見的大膽用色和強烈的視覺效果。原來這位新銳插畫家將留學美國時的所見所聞透過畫作紀錄下來，成為了日後的創作基底，與日本設計基因融合為一。



圖片來源：yunosuke.design

Yunosuke操刀的作品：

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Yunosuke出生於1993年的廣島，在東京就讀中學時的夢想是當一位足球員，在大學時期亦加入了足球部，並開始為其繪畫插畫。在了解到自己的天分和長處之後，大學畢業後再到設計學院進修，將事業轉為設計界。及後他曾到平面設計事務所工作，處理各式各樣的設計項目包括廣告、唱片封面、品牌設計等，他的作品深受刊物和雜誌的喜愛，其後於事務所獨立出來，繼而接觸到更多種類的客戶，包括Asahi、JINS、華納唱片、UNIQLO等，在設計界嶄露頭角。

作品集《FARCOAST》海報

不過Yunosuke並不滿足於此，進行創作需要的是更多的靈感與歷練，於是他毅然隻身前往美國留學，在加洲三藩市進行的公路旅行令他感受良多，並將沿途所見的風光與人文風情畫下來，例如休息站、餐廳、招牌、各種城市街景等。Yunosuke自去年籌備和推出的個人作品集《FARCOAST》，就是以這趟親身體驗捕捉三藩市風情而衍生出來的，賦予插畫猶如照片般的畫面，用色鮮明，恍如陽光照射出景物極高的色彩飽和度，還在畫作中加入了不少幽默的元素。

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Yunosuke的作品風格鮮明，線條簡約帶有清新氣息，卻不受傳統的設計規範帶有隨性和自由的味道，強烈對比和視覺衝擊吸引眼球，賦予作品個人化的特色。作品集《FARCOAST》有一股淡淡然的療癒感，尤其是加入了別具標誌性的「加州藍」，在觀畫過程中帶領觀眾前往充滿度假風情的美國西部海岸，使人身心豁然開朗。在結合美式和日式風格之外，Yunosuke的畫風還有一種復古感，恍似回到七、八十年代日本盛行的假日風情和都市氣息，常見於當時的City Pop流行音樂文化，當時這種現代化曲調強調度假、夜生活感覺，深受日本經濟起飛的影響賦予的繁華的都市生活所影響。當時最為著名的City Pop專輯封面設計師永井博，亦是從美國度假中汲取靈感，將大量的海邊酒店、椰林樹影、公路旅行元素融入創作，永井博的作品亦常見到「加州藍」。

永井博作品：

Yunosuke的作品集《FARCOAST》推出之後於日本多地巡迴展出並大受好評，除了因為內裡的畫作之外，Yunosuke在印刷方面亦下了不少心思，特意採用日本老牌藤原印刷，封面充斥著車票開展旅程，用紙別具質感，兼顧視覺與觸感，書頁邊緣亦特意染上「加州藍」，與整體視覺風格結合。