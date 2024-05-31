既是藝術也是服務　香港新生代設計師如何應對市場轉型？｜開卷樂

平面設計既是視覺藝術，很多時也是服務，實現客戶的需求。平面設計師能否滿足客戶的同時，又呈現自身的美學要求？

文：香港電台開卷樂｜原題：《The Next Stage 2－香港新生代平面設計師訪談》（上）－設計何價？



香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



杜翰煬訪問了一群70至90後的香港平面設計師，把訪問內容輯錄成《The Next Stage2－香港新生代平面設計師訪談》一書，讓讀者了解他們入行前後的經歷，與及創作的心路歷程。同樣身為平面設計師的杜翰煬坦言，修讀設計一般需要數年，但成為設計師後卻發現自己是食物鏈最底層。他回想自己入行初年，在媒體擔任設計師，被衆多未曾受過設計訓練的外行人指手劃腳。他的設計不斷地被要求修改，終至面目全非。他形容自己所謂「真正的貢獻」，只是操作設計軟件，如同上司或客戶的工具。

「市場上充斥著欠缺專業知識和技巧的設計師，與及缺乏美學和設計判斷能力的客戶／上司，導致作品質素參差。」不過，這並不代表香港沒有出色設計師。杜翰煬在書中提出，「70至90後的新生代」象徵以前的廣告公司不再流行，規模較小的工作室應運而生，由出色設計師帶領的小型團隊，同樣有能力應付較大型的設計項目。

書中其中一位受訪者伍廣圖便是一例，他帶領的小型團隊為不少大型機構主理品牌革新項目，當中包括香港李嘉誠醫學院。伍廣圖言他們的設計非突破性作品，但全靠醫學院的信任，他們將冗長的醫學院及學系名稱轉化成「HKUMed」，以作為高辨認度的記憶點，亦統一了各自為政的學系標誌及呈現方式，以較為中性的Helvetica字體為基礎，取代原先幼腳字齊頭齊尾的排列，解決標誌縮小後難以閱讀的問題。

另一位設計師羅曉騰求學時期一心想修讀香港理工大學的設計課程，惟歷經兩次面試皆不獲取錄，甚至被當時的主考官將作品集掃在地上。後來他一邊到室內遊樂場打工，一邊修讀副學士課程，再自薦到某大師級設計師的工作室工作，最終成立自己的工作室，闖出一片天。平面設計師的成功背後有其辛酸，杜翰煬亦透過訪問寫下了這些新生代一來走路的經驗，供讀者及有志在設計行業發展的人參考。

香港的平面設計的水準，在1970年代時與日本同屬亞洲頂尖。靳埭強、陳幼堅等大師之名，如雷貫耳。杜翰煬認為，現今亞洲其他地區的設計水準已有超越香港之勢。香港的平面設計界就寄望這群新生代設計師接棒，繼續傳承香港的設計美學和文化。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）