《孔孟以後的孔孟》——我們不會真正了解孔子和孟子｜開卷樂

「我們不會真正了解孔子和孟子。」香港中文大學中國語文及文學系教授潘銘基如是說。

文：香港電台開卷樂｜原題：《孔孟以後的孔孟》－我們不會真正了解孔子和孟子



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潘銘基指，長久以來，後人用自己的方法詮釋孔孟作品，致使我們與真正的孔孟越走越遠。當後人學習歷史時，嘗試將一切事情系統化，儒、道、墨、法便是極度簡單化的歸納。其實孔子和弟子並沒有說明《論語》哪些章節較為重要，所謂「重點」，全是後人猜想。潘銘基指出，觀乎古代政權，帝王喜好足以左右學術思想。漢代甚至用當代修訂過的儒家思想治國——《論語》中的「君君臣臣父父子子」，正是漢代所推廣的觀念，皆因每人各安其份，乃是中央集權長治久安的好方法。以後歷朝，「儒家思想」的主張重心時有所改變，或由當世之士執著某一角度和片段加以論述，致令孔子和孟子的思想本身愈加模糊不清。潘銘基所著的《孔孟以後的孔孟》，正嘗試向讀者展現孔孟學術原初的一面。

孔子學院（Getty Images）

我們常說孔子為「至聖先師」，然而孔子在春秋時代，只是諸子百家的其中一員，而《論語》中孔子甚至表明自己不欲成為聖人，只承認自己是一個努力學習的老師。《孟公．公孫丑上》記載孔子與弟子子貢的對話︰「昔者子貢，問於孔子曰：『夫子聖矣乎？』孔子曰：『聖則吾不能，我學不厭而教不倦也。』子貢曰：『學不厭，智也；教不倦，仁也。仁且智，夫子既聖矣！』」（子貢問孔子是否聖人，孔子回答自己只是學不厭、教不倦。子貢歸納這便是智與仁的表現，孔子已是聖人了。）然而古時「聖」是甚麼意思呢？潘銘基引用《說文解字》指，「聖」字釋義是「通達」，沒有今人所指神聖的意思。至漢代，司馬遷嘗試為孔子生平事跡作全面編年，或多或少涉及當時漢人對孔子的認知，《史記》在〈孔子世家〉中稱孔子為「至聖」，更是漢人對孔子認識的趨向。

漢初司馬遷《史記》是其中一個記載伍子胥事蹟的文獻。（維基百科）

「孔子成聖，為漢制法」，漢武帝獨尊儒術，令孔學成為士人必讀的經書，經學應運而生，甚至出現古文今文之爭，各自對儒家典籍詮釋。漢魏六朝中，其他學術思想如佛、道等對中原士人帶來衝擊，儒學也有所改動以回應時代。不同典籍中也有記載孔門師弟子的「故事」，可能是時人藉此表達儒家的不足，又或是為他們安插新事跡，這些情況亦使後人離原來的孔子越來越遠。

孟子。（資料圖片）

潘銘基認為，理解孔孟學術應與其生平經歷所結合，才能理解孔孟提出觀點的因由。孔子生於禮崩樂壞的亂世，潘銘基在書中道：「在這樣光怪陸離的政治氛圍下，孔子居然希望恢復社會秩序，實在是知其不可為而為之。」孔子在魯國不受重用的情況下，周遊列國，至陳國時更糧食耗盡。潘銘基形容這是一趟顛沛流離的求職之旅。孔子曾問學生是否他的主張不合時宜，不受君王重用，才會流落荒野。顏淵則回應，這並非孔子學說的問題，而是在上位者所造成。孟子亦是如此。孟子主張施行王道仁政，對抗以戰爭為手段的霸政。雖然他始終沒有受到君王重用，但仍堅持自身主張。潘銘基言，孔孟二人沒有放棄世界變得更美好的抱負，從政治舞台轉換教育事業的努力，有教無類、因材施教等追求，在混亂的時代讓人看見人性光輝。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）